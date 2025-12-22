Самая странная катастрофа СССР: как три поезда сгорели в одном крушении

22 декабря 1990 года, ровно 35 лет назад, на богом забытой железнодорожной станции Ельниково в Белгородской области произошла ужасная катастрофа: пассажирский поезд на полном ходу врезался в лежавший на путях вагон, оторвавшийся от грузового состава. Утечка топлива спровоцировала страшный пожар, в котором погибли люди. Загорелся и еще один скорый поезд, подошедший к станции чуть позже. Следствие признало причиной ЧП человеческий фактор. «Лента.ру» — о самой странной катастрофе позднего СССР.

Крохотную станцию Ельниково на границе Белгородской и Курской областей пассажирские поезда обычно пролетали без остановки, даже не сбавляя скорости. Вот и 22-й скорый сообщением Ленинград — Кисловодск вечером 22 декабря 1990 года несся на юг в таком темпе, что находившиеся в вагонах люди не могли разобрать надписи на табличках едва освещенной платформы. Помощник машиниста Сергеев лениво вглядывался в темноту и вдруг увидел на своем пути ярко-зеленый свет светофора. Машинист Герасимов перехватил его взгляд и кивнул.

Внезапно лицо Сергеева побелело, и сам он застыл в ужасе: всего метрах в 300 впереди лежал поперек пути непонятно откуда взявшийся вагон. Помощник успел что-то крикнуть своему начальнику и включить экстренное торможение, а сам, как положено по инструкции, побежал назад. Однако остановить гнавший со скоростью 90 километров в час состав на столь короткой дистанции, конечно, было нельзя.

Богом забытый полустанок

Ельниково находится менее чем в 15 километрах от Прохоровки, близ которой 12 июля 1943 года произошло крупнейшее танковое сражение в истории. 35 лет назад это была маленькая промежуточная станция, сегодня же — остановочный пункт с поросшей растительностью платформой и полузаброшенной инфраструктурой. С советских времен сохранялось станционное здание, окна и двери которого, впрочем, были заложены кирпичом. Но и его несколько лет назад снесли.

А то, что чудом уцелело, потихоньку растаскивают местные воришки. Десять лет назад трое жителей Прохоровского района украли с платформы металлическую антенну, которая обеспечивала радиосвязь между машинистами: залезли на крышу, пока рядом никого не было, и украдкой отнесли похищенное в дом одного из них. Когда же воров нашли, они объяснили свой проступок безденежьем. Судья, видимо, пожалел их и назначил наказание в виде обязательных работ.

Такова судьба появившейся еще в XIX веке точки на карте Курско-Харьково-Азовской железной дороги. И именно здесь произошла одна из крупнейших катастроф позднего СССР.

«Мама, подай воды!»

В перестройку станция Ельниково имела четыре пути и была оборудована электрической централизацией. За сутки до катастрофы дежурный по станции Шепиль обнаружил, что табло в диспетчерской показывает ложную занятость пути: на самом деле он был свободен, но светофор выдавал красный сигнал. Работник заволновался, вызвал электромеханика Фирсова и попросил его найти неисправность в системе. Проведенный осмотр поначалу положительных результатов не дал.

Утром 22 декабря 1990-го он снова вышел на линию и, для того чтобы отыскать все-таки место разрыва, открыл помещение релейной и замкнул цепь «крокодилом» — так в обиходе называют металлическую прищепку, похожую на бельевую, но с зубастым зажимом.

Повреждение все равно не нашлось, и тогда электромеханик отправился домой, забыв про своего «крокодила». Прищепка так и осталась в цепи, замкнув систему на зеленый свет. С этого момента катастрофа уже была запрограммирована

В начале десятого часа вечера на станцию прибыл грузовой поезд № 3062, состоявший из 57 вагонов. Сразу за ним следовал пассажирский состав из 21 вагона, в которых ехали более 500 человек. Он немного отставал от графика, поэтому начальник станции Ельниково Труфанов, одновременно выполнявший обязанности дежурного, не придумал ничего лучше, как организовать обгон 22-м грузового, для чего направил товарняк на боковой четвертый путь.

Состав почти полностью туда проследовал, однако хвост завершить маневр не успел, а датчик этого не показал. Сзади уже подкатывал пассажирский. Труфанов распорядился перевести стрелку, когда последний вагон товарняка оставался на главном пути. Он сошел с рельсов, отцепился от поезда и перегородил путь. Его-то и заметил помощник машиниста Сергеев, но было слишком поздно.

Локомотив поезда № 22 на полном ходу ударил лежавший на пути вагон и, протащив его, пробил им две цистерны с топливом, которое мощными струями хлынуло наружу. Машинист Герасимов погиб сразу. Его помощник Сергеев спастись тоже не успел: после страшного удара его выкинуло наружу — пролетев около 200 метров, он упал на снег.

Немногим очевидцам катастрофы предстала апокалиптическая картина: совершенно неуправляемые вагоны уже по инерции катились мимо объятых пламенем цистерн. Огонь перекинулся и на вагоны встречного 237-го поезда Москва — Новороссийск.

Его машинист, в свою очередь, увидел пожар и сразу же применил экстренное торможение, но также не смог избежать столкновения и врезался в раскуроченный электровоз 22-го.

Застигнутые врасплох люди пытались выбить или выдавить стекла своих купе, толпились в тамбурах у закрытых дверей. Кому удалось вырваться наружу, прыгали на ходу прямо в снег. По свидетельству побывавших на месте ЧП, от некоторых пассажиров остался лишь пепел, от других — обгорелые кости.

Раненых доставляли в Прохоровскую центральную районную больницу. Заслуженному врачу России Анатолию Филюку, в ту пору — заведующему хирургическим отделением, больше всего запомнилась женщина с глубокими ожогами ступней ног.

Самым тяжелым больным был помощник машиниста Сергей Сергеев, который долго не приходил в себя, — вспоминал медик. — Он потерял ногу и получил черепно-мозговую травму, не считая множества ушибов. Три дня Сергеев был в коме, ему медики обрабатывали культю, а затем — умер

По свидетельству зампредседателя райисполкома Василия Анчипорова, в свои последние минуты он повторял в бреду: «Мама, подай воды!.. Мама, пить хочу!.. Ты мне с балкона принеси, газированной…»

Милиционеры из Прохоровского РОВД выставили оцепление, помогали вытаскивать из вагонов людей и их вещи.

Жертв могло быть еще больше, но прибывшим на место ЧП пожарным удалось охладить две цистерны, которые к тому моменту еще не успели загореться. Сотрудникам Прохоровской пожарной части пришлось тушить 16 вагонов.

«Перед Ельниково были беспорядочно порваны рельсы, это недалеко от стрелок, — рассказывал ее начальник Евгений Погорелов. — Где‑то посередине состава, в нескольких метрах от вагонов, мы нашли труп проводницы. Еще мы обнаружили место от трупа — этакий жирный силуэт и остаток бедренной кости, а рядом — связка ключей».

Когда бульдозеры начали выравнивать поверхность около железнодорожного полотна, невольно выбивали из щебня искру — и моментально вспыхивали пятна вылившейся из цистерн изопентановой фракции.

Пожарные расчеты находились на станции в течение трех суток.

Мигом слетелось все начальство. Местные власти по радио обратились к населению с просьбой помочь пострадавшим теплой одеждой, обувью и по возможности деньгами. Потрясенные трагедией люди добровольно выстраивались в очередь, чтобы сдать кровь. Легкораненых размещали в детских садах Прохоровки. ЧП заметили и на республиканском уровне. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин делегировал в Белгород главу российского правительства Ивана Силаева.

«Иди. Я тебя не видел»

Для установления всех обстоятельств дела из Москвы прибыл следователь по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР Владимир Гуженков. Начальник дистанции Пронин и начальник станции Труфанов пытались убедить следователей в случайности произошедшего: мол, в хвостовой части стоявшего на соседнем пути грузового поезда № 3062 взорвалась цистерна с горючим и железнодорожники в этом не виноваты.

Однако, тщательно обследовав сгоревшую цистерну, сотрудники МВД обратили внимание на рваную дыру с загнутыми внутрь краями, затем на обгоревшее дерево, стоявшее рядом с опаленными листьями. Им стало ясно, что ударной волны не было, иначе бы листья не удержались. То есть и взрыва этой цистерны, рассудили следователи, тоже не было.

Они успели допросить Сергеева, который, перед тем как уйти из жизни, ненадолго пришел в себя. К ним подключились сотрудники КГБ: их интересовало, не стало ли крушение поездов следствием теракта. После беседы с помощником машиниста эта версия отпала.

Ныне покойный журналист Леонид Репин, одним из первых в СССР написавший о крушении в Ельниково, не сомневался, что Пронин знал об истинной причине случившегося с самого начала: сразу после ЧП ему принесли главную улику — «крокодил». Если верить репортеру, начальник дистанции сказал своему работнику примерно следующее: «Иди. Я тебя не видел, ты мне ничего не показывал».

По официальным данным, в страшном огне погибли 11 человек, более 60 получили ожоги и тяжелые травмы. Материальный ущерб превысил 2 350 000 рублей

«Люди не были заинтересованы в своей работе и очень часто делали ее тяп-ляп, — объяснял «Ленте.ру» причину череды ЧП в позднем СССР политолог Алексей Рощин. — Они все больше понимали, что собой представляет советская благостная действительность, и просто впадали в ступор, опускали руки. Чувствовалось: мы дошли до ручки, у нас все развалилось. Это вело к росту числа катастроф».

На излете существования СССР, в 1991 году, в белгородском областном суде прошли слушания по делу. Причиной катастрофы были признаны грубейшие нарушения инструкций и нормативных актов Министерства путей сообщения дежурными службами станции и Белгородского отделения Южной железной дороги.

Начальника станции Ельниково Труфанова, в тот момент выполнявшего и функции дежурного, приговорили к пяти годам лишения свободы, электромеханика Фирсова — к четырем годам, дежурного по станции Шепиля — к трем годам условно. Такое же наказание назначили дежурному диспетчеру Белгородского отделения ЮЖД Клавкину. Позднее вся организация движения поездов на данном направлении была признана неудовлетворительной.

Трагедия под Прохоровкой невольно объединила Россию и Украину. Около здания станции Ельниково установили памятник всем погибшим в крушении, тогда как в Харькове в локомотивном депо «Октябрь» мемориальным монументом почтили память локомотивной бригады скорого поезда № 22.