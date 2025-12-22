Как первый мегапроект СССР изменил страну7

22 декабря исполняется 105 лет плану ГОЭЛРО — Государственной комиссии по электрификации России, — первому советскому мегапроекту. Этот план не просто определил перспективы грандиозной работы СССР, он как матрица, из которой выросли Госплан, пятилетки, индустриализация и даже победа в Великой Отечественной войне. Без ГОЭЛРО был бы невозможен грандиозный опыт построения социализма в отдельно взятой стране. «Лента.ру» рассказывает, с чего все начиналось и в каких условиях осуществлялись великие замыслы.

«Не хватило воображения у Уэллса»

В 1921 году Советскую Россию посетил писатель-фантаст Герберт Уэллс. Страна социализма предстала перед ним разбитой, истощенной разрухой гражданской войны и интервенции. Краем телеги, курной избы, лучины и лаптей. Трамваев, которые не ходят после шести вечера, неосвещенных улиц, по которым бродят преступники, полуголодных рабочих.

Поэтому когда он встретился с Лениным, то немного со скепсисом слушал речи этого энергичного, возбужденного, с горящими глазами человека о каком-то плане всеобщей электрификации, ликвидации безграмотности и индустриализации. Герберту Уэллсу все это казалось немыслимым, фантастикой. На что Ленин сказал ему:

Приезжайте снова через 10 лет и посмотрите, что сделано в России за это время

По возвращении домой Уэллс издал книгу, собранную из статей, написанных по поводу визита в страну большевиков, — «Россия во мгле». Там он назвал Ленина «кремлевским мечтателем». Фантаст посчитал, что Ильич, несмотря на свой атеизм, создал технократическую утопию, где электричество заменило бога, утопию религиозно-мистического характера, поскольку для какой-либо ускоренной электрификации в этой разрушенной стране, как он считал, не было предпосылок. Ладно бы электрифицировать Голландию, Англию, но Россию, пусть и новую, мало того что со старыми болячками, так еще разоренную и разрушенную...

«Россия во мгле» вскоре попала в руки к Ленину, и он прочел ее внимательно, делая свои пометки. Когда он дочитал эту книгу, он воскликнул: «Не хватило воображения у Уэллса». Да мало бы у кого тогда хватило воображения и дерзости, чтобы представить себе что-либо подобное в отношении России.

Некая волшебная сила

Чтобы понять, насколько планы Ленина по электрификации России звучат фантастически, стоит представить, что в начале XX века в доме простого человека никакого электричества и никаких электроприборов не было. Электричество было эквивалентом роскоши, дорогой игрушкой. На рубеже XIX-XX веков электричество, электрический свет, электроприборы были связаны с представлением о шикарной жизни — далекой и недоступной. Тогда оснащение жилища электричеством воспринималось как более экстравагантная выходка, чем сегодня полететь в космос в качестве космического туриста. Когда богач электрифицировал свой дом, его считали эксцентричным чудаком.

Электрификация России до революции До революции Россия была электрифицирована слабо. Мощность всех российских электростанций составляла 1,1 миллиона киловатт, а выработка — около 2 миллиардов киловатт-часов. И это на всю империю. На душу населения вырабатывалось всего 14 киловатт-часов. Для сравнения: в США — 236 киловатт-часов.

К нему приходили его богатые друзья полюбоваться на диковинку и уходили с мыслью, что надо бы организовать что-нибудь подобное и у себя. Простой человек на рубеже XIX и XX веков был знаком с электричеством только в пространстве больших городов. Он мог подивиться иллюминацией в честь торжественных событий вроде коронации императора или празднования 300-летия дома Романовых.

Впечатленный невиданным зрелищем, простой человек ловил себя на мысли, что ток, электричество — некая волшебная сила, одухотворяющая предметы, больше из сферы магии, алхимии, чем науки. В искусстве образ электричества связывался с феей электричества. Чаще всего фея электричества изображалась как обнаженная или полуобнаженная девушка античного вида с поднятой правой рукой, в которой она держала электролампу, а у ее ног стояла динамо-машина. Электричество — невиданная стихия, покорить которую может только сверхъестественное существо.

Но вскоре этот магический образ будет вытеснен образом Ильича — нового Прометея, несущего людям свет.

Коммунизм и электричество

В царской России, справедливости ради, имелись зачатки электрификации — несколько электростанций, не объединенных в сеть, существовавшие порознь. В основном они обслуживали интересы предпринимателей, при финансировании которых и создавались. Но эта инициативная группа — носитель зачатков капитализма, буржуазия — всегда смотрела на электричество с точки зрения выгоды, и многие дореволюционные проекты не состоялись из-за нерентабельности. Некоторые электростанции, такие как «Уткина заводь» в Петрограде, строились иностранцами, но не были достроены по разным причинам.

Электростанции Российской империи Некоторые электростанции существовали до революции, в первую очередь паровые при столичных городах -- Московская центральная электростанция Георгиевская, Центральная городская электростанция в Санкт-Петербурге, Муниципальная электростанция «Трамвайная» в Москве. ГЭС «Белый уголь», питавшая Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск; ГЭС «Пороги» в Челябинской области. Вся эта инфраструктура войдет в ГОЭЛРО, но это не значит, что ГОЭЛРО придумали при царе. А упомянутая «Уткина заводь» в Петрограде станет ГЭС № 5 «Красный Октябрь».

К 1920 году даже тот минимальный электрификационный потенциал, что был при царе, оказался разрушен, как, в принципе, и все остальное. Кнут военного коммунизма еще какое-то время мог повзнуздывать истекающую кровью страну, но невозможно все время существовать на военных рельсах. Нужно было мобилизовать общество по-новому, с более конструктивной мотивацией.

Перед большевиками стояло множество задач: восстановить страну, индустриализировать экономику, без чего невозможно производство ни машин, ни военной техники, ликвидировать безграмотность, чтобы увеличить число рабочих инженеров — строителей социализма, наладить связь между городом и деревней, потому что город — какой-никакой светоч цивилизации, но именно в деревне основная производительная сила, построить культурную политику, наконец. Все эти задачи были настолько между собой взаимосвязаны, что некоторое время было непонятно, с чего начинать.

В идейном отношении большевики были дерзновеннее самых прозорливых фантастов. Но приходилось иметь дело с материей, которая сопротивлялась. И даже азбука марксизма не давала ответ на все вопросы, ведь социалистическое государство строилось впервые в мире, не было черновиков, по которым можно свериться.

Нужно было какое-то переходное начало, которое бы стояло на грани фантазии и реальности. Парадокс, а также сила большевиков состояли в том, что они были реалистами и требовали невозможного. Нужно было отыскать начало, идею, аспект жизни, который свяжет воедино фантазию и реальность, реальное и невозможное. Этим началом стало электричество.

Электрификация есть такая же революция в технике, с таким же значением, как Октябрь 17-го года. Именно по электрификации можно понять ценность Октябрьской революции. С введением ее в жизнь все лицо заводов, мастерских, все лицо труда переменится. Больше того, от перемены труда изменится и самый характер, самая сущность людей Андрей Платонов «Электрификация»

Существовало множество планов, точнее, проектов восстановления экономики. Один из них был предложен Львом Троцким. Он предложил создать трудовые армии, то есть использовать в работах по восстановлению страны демобилизованных солдат РККА. Эта затея означала продолжение политики военного коммунизма, от которого пора было отходить, и хватило ее на пару лет.

Владимир Ленин мыслил масштабнее. Еще в 1901 году в работе «Аграрный вопрос и "критики Маркса"» он оценил перспективность передачи электричества на расстояние. Тогда он, как бы предвосхищая интернет, рассуждал о передаче «сокровищ науки и искусства», в его голове воедино сплелись понятия «коммунизм» и «электричество». План восстановления экономики и строительства новой страны, нового общества должен был обязательно быть связанным с электричеством.

Хаос и космос 1920-х

1920-е годы — очень насыщенное, даже перенасыщенное событиями, конфликтами, идеями время. В какую сторону ни взглянуть — в сторону искусства, политики, техники, трансформации общества, — везде можно застрять, будучи завороженным или возмущенным каким-то явлением.

Это увлекательный калейдоскоп, от которого может закружиться голова. Сексуальная революция и общество «Долой стыд», назначение пенсии невостребованному в царское время космическому мечтателю Константину Циолковскому, «большие 1920-е в литературе» и так далее. Нужно отдать должное большевикам: они высвободили огромное количество энергии, которую, впрочем, нужно было обуздать, направить, иначе она бы их смела на своем пути.

Интроспективно все выглядит впечатляюще: индустриализированная страна, в которой практически ликвидирована безграмотность, победа над Гитлером, космическая программа. Но корни всех этих достижений лежат в 1920-х годах, и не совсем очевидно, как всего удалось достичь в таком кипучем хаосе, где смешались рабочие и нэпманы, богема и инженеры, чекисты и эзотерики.

Рамки этого периода можно очертить так: его отправной точкой служит начало НЭПа в 1921 году, а концом — начало первой пятилетки 1928 года. Связующим звеном выступает план ГОЭЛРО. Он вообще все связывает в этой истории, без него она распалась бы на отдельные элементы и потонула бы в хаосе так же, как и вся страна.

План ГОЭЛРО

Точкой отсчета плана ГОЭЛРО называют 22 декабря 1920 года, когда приняли постановление «О плане электрификации России». Но говорить о нем просто как о плане — в смысле «здесь начали, а там закончили» — не совсем верно. Весь уходящий год Ленин с Кржижановским посвятили обсуждению будущего плана. Поскольку большевики долгое время верили в мировую революцию, они не особо обременялись планами построения социализма в отдельной стране. К этому их подтолкнула суровая реальность: помимо описанных выше реалий, когда страна грозила развалиться на части, провал социалистов в Германии, поражение в советско-польской войне отрезвили большевиков. Действуя в конкретных исторических условиях, они учились планировать. План ГОЭЛРО стал матрицей, из которой выросли все последующие планы.

Это был план развития энергетики и экономики одновременно, план планов.

По-моему, это неправильно: чего стоят все «планы», все «плановые комиссии» и «плановые программы» без плана электрификации? Ничего не стоят из письма Ленина Кржижановскому

Помимо строительства электростанций, ГОЭЛРО закладывал строительство промышленных предприятий. Он подразумевал четкое деление территорий и их развитие. План развития народного хозяйства: «Более того, составить проект электрификации России — это означает дать красную руководящую нить для всей созидательной хозяйственной деятельности, построить основные леса для реализации единого государственного народного хозяйства».

Подобные слова и формулировки в позднесоветское время затрутся и превратятся в штампы. Но тогда за каждым словом стояло руководство к действию, императив. Становится понятно, что некорректно воспринимать слова «электрификация» и «ГОЭЛРО» как синонимы. Электрификация была главным движущим началом плана ГОЭЛРО, но его, как видим, не исчерпывала. План ГОЭЛРО был настолько многосоставным, что уже в июне 1921 года он трансформировался в Госплан, в состав комиссии которого вошли главные действующие лица ГОЭЛРО.

«Лампочка Ильича»

Специфика плана ГОЭЛРО отлично укладывается в тезис философа XVII века Бенедикта Спинозы: «Свобода — это осознанная необходимость». План ГОЭЛРО, его первый акт, осуществлялся в годы НЭПа, до сталинского железобетонного социализма, в основу которого тем не менее он лег. Он не был кнутом, взнуздывающим «дикую Русь», как тот же военный коммунизм. Ленин сформулировал его суть как «государственное задание пролетариату».

Это было по-настоящему творческое задание. Как в годы Гражданской войны рабочие и крестьяне выбирали сторону красных, потому что видели за ними перспективу, так теперь говорили свое «да» электрификации. Этому способствовала одновременно организованная политика просвещения. Ленин распорядился издавать брошюры, разъясняющие народу, почему электричество так важно для жизни. А если в доме появлялось электричество, свет, крестьянин получал возможность просвещаться в свободное от пахоты время.

Крестьяне некоторых деревень настолько воодушевлялись идеей электричества, которая облегчит им труд, что скидывались на динамо-машину и отправляли ответственных лиц за ней в город. Сами, засучив рукава, брались за строительство небольшой электростанции. Конкретный исторический эпизод, не отражающий всего масштаба ГОЭЛРО, но выражающий его суть, произошел в ноябре 1920 года в деревне Кашино под Москвой.

Там местные крестьяне, объединившись в сельхозтоварищество «Заря», построили первую сельскую электростанцию. Она работала на дизеле. Крестьяне написали письмо Ленину, и он приехал туда. На открытии он собственноручно вкрутил лампочку в патрон. Считается, что оттуда пошло выражение «лампочка Ильича». И это за месяц до официального постановления «О плане электрификации России».

Другим примером народной инициативы на службе государства можно назвать идею Ленина привлекать к работе комиссии ГОЭЛРО различных кулибиных из глубинки. Так в систему попал самоучка без образования Владимир Есин, пришедший к Ильичу с проектом электроплуга. Электроплуг не был реализован, но Есин впоследствии сделал карьеру, став одним из заместителей по Госплану. Поток народных предложений был неиссякаемым. Конечно, приходилось отделять зерна от плевел, и все же из этой инициативы родилось движение рационализаторов.

Можно сказать, что в плане ГОЭЛРО — от верхушки до общественного низа — приняли участие не менее 100 тысяч человек, а возможно и миллион. Но кто-то ведь составил звено между Лениным и инженерами, рабочими, крестьянами-самоучками? Кто руководил планом ГОЭЛРО?

Верхушка ГОЭЛРО

Когда говорят, что все уже было в царской России — и электрификация, и урбанизация, и индустриализация, — то, конечно, лукавят. Однако верно и то, что корни ГОЭЛРО уходят в XIX век, поскольку именно тогда возникли мечты и проекты «электрического преобразования человечества», были сделаны все изобретения, что станут техническим основанием электрификации.

Верно и то, что все люди-локомотивы этого плана — выходцы из царской России. Народник и социалист Глеб Кржижановский, дворянин Генрих Графтио, Роберт Классон и многие другие — все они получили образование при царе, тогда же влюбились в электротехнику, стали инженерами, делали первые электростанции. Как отмечают историки, потенциал находился внутри этих людей, а не в отдельных немногочисленных электростанциях, которые удалось построить при царе.

Это были очень разные по темпераменту и личным подходам люди, у каждого из них были свои кейсы и стратегии развития. Но Советская Россия дала им возможность реализовать свои идеи.

Глеб Кржижановский, пламенный революционер, состоял в РСДРП с момента ее основания и дружил с Лениным с начала XX века. Генрих Графтио, дворянин, в жилах которого текла кровь нидерландской аристократии, как никто другой далек от революционного брожения, но мечтой всей его жизни было электрифицировать Россию, и она в полной мере осуществится. Кржижановский был одним из главных строителей новой страны.

Роберт Классон, продолжатель школы выдающихся электротехников старой России — Владимира Чиколева и Михаила Доливо-Добровольского, — тоже был от политики далек, но в новой исторической реальности, где электрификация была синонимом коммунизма, он нашел свое место. Увы, он умер в 1926 году, через два года после ухода Ленина, но с ним связана очень важная и смыслообразующая для ГОЭЛРО история.

В комиссию ГОЭЛРО вошло 240 человек, из них 90 работали на постоянной основе. Это профессионалы, которых большевики привлекли отнюдь не из-под палки и которые, как отмечал историк Егор Яковлев в передаче «ГОЭЛРО — прорыв в будущее: 100 лет великому плану», работали не за пайки, а за идею. Это были выдающиеся люди в сфере энергетики, которые перешли из царской России в эффективную советскую. И этот факт делает ненужными все споры вокруг того, откуда пошла электрификация — из царской или из Советской России.

История с торфом

Если рассматривать ГОЭЛРО как некую прямую, у нее очень много ответвлений. Историки перечисляют цифры, приводят статистику, обрисовывают перспективы, спорят друг с другом, писатели описывают подробности масштабной стройки, философы касаются вопросов «антропологии электрификации», «эстетики электричества», обращают внимание на такой важный аспект, как электрификация быта.

Примечательна во всем этом многообразии история с торфом. В начале 1920-х у Советской России были проблемы с углем. С добычей своего не получалось, а заграничные поставщики отказались работать с Россией. Но как запускать электростанции без угля?

Большевики, как отмечают историки, были готовы добывать электричество из всего, что течет и горит. В сметах были даже прописаны дрова. И все же нужен был энергоемкий ресурс, сопоставимый с углем.

И тут Глеб Кржижановский вспомнил об опыте Роберта Классона, который еще в 1912-1914 годах под Москвой построил первую в мире электростанцию «Электропередача», работающую на торфе.

Ленин сразу сказал, что это гениальное решение.

В торфе наше спасение. Этот торф лежит под боком у тех фабрик, которые в настоящее время стоят Владимир Ленин из речи на III съезде текстильщиков в 1920 году

Классон до конца жизни занимался вопросами торфа, последним его научным интересом было «решение проблем сушки и обезвоживания гидроторфа». Торф, конечно, имеет свою специфику, уголь использовать проще. Но в условиях, когда у Советской России не было угля, торф спас положение. По подсчетам Кржижановского, торф мог обеспечить до 50 процентов плана ГОЭЛРО.

«Электропередача» стала Электрогорской ГРЭС. В 1925 году была пущена в эксплуатацию электростанция «Большая Шатура» на Шатурских болотах, богатых торфом.

В своей повести-сказке «Кладовая солнца» писатель Михаил Пришвин написал: «Все Блудово болото, со всеми своими огромными запасами горючего торфа, есть кладовая солнца». Эти строки были написаны в 1945 году.

«Родина электричества»

Электрификация была одним из самых обсуждаемых вопросов 1920-х. Кржижановский представил собравшимся в декабре 1920 года в Большом театре большую интерактивную карту плана ГОЭЛРО. Каждая географическая точка подсвечивалась «лампочкой Ильича». Да, ради этой презентации пришлось обесточить половину Москвы и часть Кремля, но оно того стоило. «Дельный доклад. Я этого инженера Кржижановского хорошо знаю. Вот кончим войну — вернусь на завод, у меня тоже кое-какие соображения…», — говорил герой трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам», инженер Телегин.

Впервые огромные просторы России приобрели четкие формы. Регионы соединялись проводами, провода объединялись в сети. Было заложено строительство 30 электростанций разного типа — ГЭС, ГРЭС и так далее.

К каждой электростанции прилагалось промышленное предприятие. В апреле 1925 года преемник ГОЭЛРО — Госплан — заложил постройку ряда металлургических заводов: Запорожского, Криворожского и Керченского, у горы Магнитной на Урале, Кузнецкого в Кузбассе. В декабре того же года были заложены 14 новых машиностроительных заводов. К 1926 году вопрос с восстановлением страны был решен, можно было двигаться дальше.

В первую пятилетку начнут строить комбинаты, предприятия полного цикла. Это также благодаря ГОЭЛРО.

В 1925 году суммарная мощность электростанций страны составила 1,4 миллиарда киловатт, в 1935 году — уже 26,8 миллиарда. В 1945 году СССР вошел в тройку мировых лидеров по установленной мощности электростанций и производству электрической энергии.

К середине 1930-х план ГОЭЛРО реализовался в первоначальном варианте. Электростанции стали объединяться в сети. Теперь они работали и на угле, и на воде, и на торфе, и на других источниках энергии. В 1954 году открылась первая АЭС — Обнинская.

В 1955-м выработка электроэнергии составила 170,2 миллиарда киловатт-часов.

В 1956-м появилась Единая энергетическая система Европейской части СССР. Это гигантские скачки в развитии, но все они стали возможны благодаря постановлению декабря 1920-го.

ГОЭЛРО объединяет все темы, связанные с техникой. Взять любой аспект: создание нового вооружения или космических ракет, — все будет связано с электричеством. Сталинградский тракторный завод был построен синхронно с ТЭС. На нем с начала 1930-х было развернуто танковое производство, и это предприятие работало всю войну, выпуская танки, которыми красноармейцы громили нацистов.

В 1957-м СССР запустил первый искусственный спутник Земли. Эту новость успел застать один из главных прорабов ГОЭЛРО, Глеб Кржижановский, который уйдет из жизни в 1959 году.

***

В 1934 году, через 10 лет после смерти «кремлевского мечтателя» Ленина, Герберт Уэллс снова приехал в СССР. В тот год было выработано более 21 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, СССР занял по этому показателю третье место в мире. Мгла рассеялась.

СССР предстал перед английским фантастом как громадная новостройка — от Японского моря до Балтийского. В гостевой книге ЦПКиО 25 июля 1934 года Уэллс оставил интересную запись: «Когда я умру для капитализма и снова воскресну в советских небесах, то хотел бы проснуться непосредственно в парке культуры и отдыха».

Умер Герберт Уэллс 13 августа 1946 года, не увидев, как СССР полностью электризовался и подошел вплотную к реализации космической программы — покорению космоса, которое он предсказал в своих произведениях.