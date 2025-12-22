Изба для колхозника: какой идеальный дом придумали в 1944 году

В 1944 году в СССР был советские разработан типовой дом для колхозника. Он должен был стать основой для застройки сел в европейской части страны.

За основу взяли традиционную русскую избу. Однако проект добавил ей современные, по меркам того времени, черты. Например, вместо четырехскатной соломенной крыши предусмотрели двускатную, под шифер, поясняет канал «Стройхак».

Площадь такого избы колхозника была небольшой: всего 26 квадратных метров. Но стоит учитывать, что в те годы семьи были многодетными, часто под одной крышей жили три поколения. Для сравнения: городские «сталинки» хотя и были просторнее, но часто превращались в коммуналки, а поздние «хрущевки» начинали строиться от 33 «квадратов». В деревенском же доме были участок земли и хозяйственные постройки.

По замыслу власти, каждая сельская семья должна была содержать корову и птицу. Поэтому в проект сразу заложили помещение для скота и даже уборную, которая была частью дома, а не отдельной постройкой в конце огорода.

Любопытная деталь: даже в суровых условиях послевоенного времени в проекте было предписано украшать дома резьбой. Власти позаботились не только о функциональности, но и о внешнем виде сел.

Вызывает вопросы лишь фундамент. В документах указаны смоляные столбы, а не капитальная лента. Скорее всего, это была вынужденная мера из-за дефицита материалов. Впрочем этот проект так и остался на бумаге, не получив достаточной поддержки.