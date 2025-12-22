Мужчина поймал маленькую рыбу и побил 35-летний рекорд

В США рыбак из Нью-Йорка поймал маленького белого американского лаврака и побил 35-летний рекорд штата. Об этом сообщает Patch.

Обладателем нового высшего достижения стал Юнфэн Тянь из нью-йоркского района Бруклин. 23 ноября мужчина рыбачил на водохранилище Кросс-Ривер в округе Вестчестер, когда ему на крючок попался белый лаврак небольшого размера, весивший 1,47 килограмма.

Однако вскоре выяснилось, что рыба Тяня на 85 граммов превышает предыдущий рекорд штата, который держался с 1991 года. В декабре Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк подтвердил достижение рыбака.

Белый американский лаврак — небольшая рыба, распространенная на востоке США. Крупнейший из пойманных экземпляров был 49,5 сантиметра в длину и весил 2,2 килограмма.

Ранее сообщалось, что мальчик из США поймал большеротого окуня и установил новый мировой рекорд среди юниоров. Рекордный окунь весил один килограмм.