Семейный подряд убийц: как отец и сын устроили ад на пляже

Это должен был быть идеальный вечер. Теплый декабрьский песок пляжа Бондай, запах океана, семейный праздник «Ханука у моря». Рай на земле, куда люди бежали за спокойной старостью. Но 14 декабря ад нашел их и здесь. Сидней содрогнулся в 19:30. Двое террористов методично открыли шквальный огонь по толпе, где были дети с аквагримом и мамы с колясками. В такие моменты мир делится на тех, кто бежит в животном ужасе, и тех, у кого срабатывает невидимый тумблер. Наши — не побежали.

Семейный подряд убийц

Полиция Нового Южного Уэльса раскрыла чудовищную деталь: нападавшими были отец и сын (50-летний Саид Акрам, гражданин Индии, был убит, его 24-летний сын Навид Акрам был госпитализирован).

Вдумайтесь: отец привел сына убивать. Это была не вспышка ярости, а спланированная казнь безоружных. И у них получилось бы устроить тотальное уничтожение, если бы на пути не встал "русский характер".

Пошли на стволы с голыми руками

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в эфире Sky News Australia забыл о дипломатии и назвал вещи своими именами: эти люди — герои.

Борис и София Гурман. Запомните их.

Они не были спецназовцами. Борис — бывший механик, София работала на почте. Но когда тишину разорвали выстрелы, они не нырнули в песок. Видеорегистратор заснял момент истины: Борис увидел террориста и принял решение за долю секунды. Без оружия он бросился на стрелка, пытаясь захватить ствол. София прикрывала мужа. Они погибли первыми, выиграв время для десятков людей.

Трагедия в деталях: они не дожили пару недель до 35-й годовщины свадьбы. А 17 декабря, через три дня после гибели, Софии исполнилось бы 62 года. Дети готовили сюрприз, а пришлось выбирать гробы.

Что это? Безумие? Или тот самый культурный код, который не позволяет мужчине прятаться за спинами женщин?

"Папа Моррисон" и его кирпичи

История Реувена (Рувима) Моррисона еще пронзительнее. В общине мужчину звали "Папа Моррисон" — он был душой компании.

У Рувима не было шансов против автомата. Но он нашел свое оружие. Он хватал тяжелые камни с набережной и швырял их в убийц.

Представьте: пенсионер с булыжником против двух стрелков. Он кричал, махал руками, сознательно вызывая огонь на себя. Он стал живой мишенью, чтобы отвлечь внимание от группы подростков.

Рувим погиб как воин. Уважение к нему в Австралии достигло масштабов культа. Когда тело "Папы Моррисона" спецбортом отправляли в Мельбурн, диспетчеры сиднейского аэропорта остановили международные вылеты. Пилот лайнера сделал прощальный круг над пляжем Бондай в тишине эфира.

Союз креста, полумесяца и звезды

Но этот кровавый пазл был бы неполным без третьего героя.

Кто поставил точку в бойне, когда наши пали? Ахмед Фаит аль-Ахмед. Беженец из Сирии. Продавец фруктов. Мусульманин.

Пока одни убивали "неверных", этот 43-летний отец двоих детей сделал выбор. Увидев, что у террориста заминка, Ахмед бросился на него. Перед прыжком он крикнул кузену фразу, от которой стынет кровь:

«Я умру. Скажи семье, что я спасал людей».

Он выжил, повалил убийцу и отобрал винтовку. Альбанезе лично пожал ему руку в больнице. А простые австралийцы проголосовали долларом: народный сбор для "героя с фруктами" превысил 2 миллиона долларов за сутки.

Эхо в синагоге

В синагоге района Колфилде собрались более двух тысяч человек. Политики, либералы, простые работяги стояли плечом к плечу. Кадиш (поминальную молитву) шептали даже те, кто никогда не молился.

Итог бойни: 16 погибших, 40 раненых. Сын-террорист арестован, его отец ликвидирован. Но правосудие не вернет близких.

Мы часто спорим о нациях и политике. Но 14 декабря на пляже Бондай шелуха слетела. Борис, София, Рувим могли убежать. Инстинкт самосохранения — самый сильный. Но они его подавили.