Как проклятые серьги князей Мещерских оказались у Раисы Горбачевой

На знаменитом портрете Натальи Гончаровой кисти Брюллова внимание неизменно приковывают роскошные бриллиантовые серьги. Но мало кто знает, что это не просто украшение, а главный герой мистической саги, полной ревности, суеверий и фатальных совпадений. Серьги не принадлежали Гончаровой — их Александр Пушкин одолжил у князей Мещерских, в чьём роду они передавались из поколения в поколение, окутанные зловещей легендой.

Мистический заём

Согласно семейному преданию Мещерских, серьги обладали роковой силой. По одной версии, они приносили несчастье любому, кто носил их, не будучи кровным родственником рода. По другой — более страшной — эти бриллианты будто бы могли открыть мужу глаза на неверность его жены.

Именно эта легенда и привлекла Пушкина. Охваченный приступами ревности к только что обретённой красавице-жене, поэт уговорил князя Петра Мещерского одолжить ему фамильную реликвию для портрета. Он словно хотел проверить и её, и судьбу. Есть и другая версия: будто бы серьги подарила Наталье её мать, Наталья Ивановна Гончарова, связанная с Мещерскими родством. Но, возненавидев зятя-поэта, она вскоре отняла украшения обратно.

Как бы то ни было, «чёрное дело» серьги, по мнению многих, совершили: вскоре после создания портрета Пушкин погиб на роковой дуэли. Сама же Гончарова осталась невредима.

Кровавый след

После гибели Пушкина серьги продолжили свой зловещий путь. Теща поэта, скорее всего, передала украшения Марии Мещерской, от которой в свою очередь их получила Елена Мещерская-Гончарова. Детей у последней не было, поэтому она подарила серьги Екатерине Подборской, которая вышла замуж за Александра Мещерского. Журналист Лев Колодный, автор книги «Хождение в Москву», утверждает, что разница между супругами составляла 48 лет. Брак оказался недолговечным: так как муж был уже в летах, он умер в 1900 году, оставив беременную Подборскую со старшим ребенком.

Известно, что Подборская действительно имела сына Вячеслава, а дочь родила уже после смерти мужа. Вот только о первом информации больше, чем о второй. Даже достоверных сведений об имени девочки не сохранилось. Однако известная писательница и музыкальный педагог Екатерина Мещерская уверяла, что именно она и есть та самая девочка. Если это так, то настоящим отцом Мещерской мог быть вовсе не престарелый Александр Васильевич, а любовник Подборской, скульптор Паоло Трубецкой. Трубецкой не захотел жениться на вдове да еще находившейся в положении и не признал дочь. А некоторые историки (в частности Иван Купцов) вообще уверены в том, что Екатерина Мещерская являлась дочерью священника.

Горбачева и проклятые серьги

Как бы то ни было, серьги Мещерских не принесли счастья ни самим представителям рода, ни «посторонним». Возможно, еще одной жертвой бриллиантовых украшений стала и Раиса Горбачева, супруга первого президента СССР.

В середине 1980-х годов Раиса Максимовна создала Советский фонд культуры, став членом его президиума. Как указано в издании «Раиса: воспоминания, дневники, интервью, статьи, письма, телеграммы» (редактор Б. Д. Мороз), на очередном заседании президиума фонда «первая леди» вдруг поведала о том, что ей написала письмо Екатерина Мещерская. Екатерина Александровна, которая в тот момент проживала в дворницкой и еле сводила концы с концами, просила Горбачеву купить у нее серьги. Эти украшения якобы носила жена Пушкина Наталья Гончарова, чьей родственницей являлась и сама Мещерская.

Раиса Горбачева вызвалась помощь Екатерине Мещерской в решении некоторых бытовых проблем. Мало того Раиса Максимовна выступила на заседании президиума фонда с предложением выкупить у Мещерской бриллиантовые серьги для того, чтобы передать их Государственному музею А. С. Пушкина.

Примечательно, что журналист Феликс Медведев, который лично общался с Екатериной Александровной, утверждал, что после того, как серьги были переданы Горбачевой, их судьба осталась неизвестной. Однако в действительности это не так. Украшения, последней владелицей которых была Мещерская, прошли соответствующую экспертизу и поступили в фонды упомянутого музея. Слух о том, что проклятые серьги Раиса Максимовна оставила себе, наверняка был связан с последующим злокачественным заболеванием жены президента.