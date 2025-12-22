Почему целью №1 ядерной атаки США был не Кремль, а аэродром в Белоруссии

В 1950-х годах ядерная война виделась стратегам и политикам не апокалипсисом, которого нужно избежать любой ценой, а одним из вариантов развития событий. В США и СССР люди составляли списки и чертили карты, ища способ одержать победу в новой всемирной бойне. Советские планы той эпохи до сих пор тайны, а вот в Америке в 2015 году рассекретили 800-страничный документ 1956 года с планами бомбардировок советских, китайских, немецких и польских городов. О том, как в США видели ядерную войну с СССР и почему первый удар планировался по Белоруссии, — в материале «Газеты.Ru».

Эпоха сжатого времени

Рассекреченный документ называется «Исследование требований к ядерному вооружению SAC». SAC — это Стратегическое авиационное командование ВВС США, оператор дальних бомбардировщиков и основной оператор атомных бомб в ту эпоху. С учетом того, что документ касается планов и выбора целей для ядерной бомбардировки, его заголовок может смутить.

Однако в названии есть четкая логика: требования к ядерному вооружению определяются как раз теми целями, против которых его предстоит применять.

В начале 1950-х годов SAC делило все цели в предстоящей ядерной войне на три категории: советские ядерные силы (код «Браво»), обычные войска («Ромео») и урбано-индустриальные центры («Дельта»). Исторически, со времен Второй мировой войны и исходя из ее практики, SAC предпочитало цели «Дельта», поскольку атаки по промышленности Германии и Японии практически привели к коллапсу их военного потенциала. Однако появление у СССР значительного запаса ядерного оружия в корне изменило приоритеты.

Документ 1956 года отдает абсолютный приоритет авиационным объектам, к которым отнесли цели и всех трех категорий. «Необходимость выиграть войну в воздухе является абсолютно определяющей по сравнению со всеми другими соображениями», — говорится в документе. При этом единственной эффективной стратегией считался блицкриг, возведенный в абсолютную форму. Планировщики прямо писали, что наличие у обеих сторон ядерного оружия создает фактор «сильно сжатого времени»: если выстрел (сброс бомбы) равен уничтожению цели, то победит тот, кто как можно больше выстрелит первым. Из этого вытекали требования к стратегическим силам: иметь бомб побольше и как можно мощнее, уметь доставлять их как можно быстрее. Чем больше урона будет нанесено противнику в первые часы, тем больше будет шансов на итоговую победу.

К авиационным объектам причислены и аэродромы, и ракетные базы, и штабы, и правительственные учреждения, и склады ядерного оружия, а также авиазаводы, ядерная промышленность и даже склады горюче-смазочных материалов.

Целью номер один были не Кремль и не Генштаб, а объект, о существовании которого абсолютное большинство современных людей не знает: аэродром Быхов в Могилевской области Белоруссии, ныне заброшенный.

Это было связано с тем, что ЦРУ считало (скорее всего ошибочно) Быхов местом базирования новейшего дальнего бомбардировщика М-4, про который (также ошибочно) предполагали, что он может достичь территории США. По той же причине целью номер 2 был аэродром Болбасово под Орешей. На самом деле на обоих аэродромах базировались Ту-16 — тоже носители атомных бомб, но среднего радиуса действий и предназначенного для действий в Европе.

Из топ-20 целей все были аэродромами: четыре в Белоруссии, семь на Украине (включая базы под Полтавой, Житомиром и Мелитополем), шесть в России и один в Эстонии (Тарту). Для каждого из них готовились особо мощные бомбы, до 15 мегатонн, и взрывать их предстояло не в воздухе, а на уровне земли — чтобы уничтожить одним попаданием и не оставлять шансов быстро аэродром починить. Многие из выбранных целей находились поблизости от городов, так что столь мощные взрывы неизбежно бы вызвали в них массовые жертвы. Например, при сбросе 15-мегатонной бомбы на авиабазы Полтавы или Тарту в обоих случаях города оказались бы задеты огненным шаром взрыва.

А как же Москва и Ленинград?

Означало ли это, что американское командование в случае войны планировало устроить рыцарский турнир между ядерными бомбардировщиками, атакуя только военные цели? Это было бы странно, ведь SAC на тот момент командовал генерал Кертис Лемей, который гуманизм на войне отвергал на корню. Он прославился изобретательностью в огненных бомбардировках японских городов во время Второй мировой, а после начала Холодной войны считал самой правильной стратегией разбомбить СССР заранее, пока ядерного оружия у него немного, — как минимум, такие ходили про генерала слухи.

Распределение приоритетов SAC было связано не с моральными, а с сугубо практическими соображениями: атомная бомбардировка Москвы привела бы к огромным человеческим жертвам, но никак не повлияла бы на способность советских ВВС наносить ядерные удары. Командование SAC могло быть бессердечным, но не было безмозглым, и потому убийства ради морального удовлетворения не выходили в его список дел.

К тому же, Москва и Ленинград все равно фигурировали в списке целей, причем сразу в нескольких. Так, в Москве находилось сразу 12 авиабаз, — правда, ни одна из них не входила даже в топ-400. Кроме того, в городе и вокруг него были: семь объектов хранения техники ВВС, пункт управления ВВС, один правительственный объект (скорее всего Кремль), четыре ракетных производственных и научных центра, пять ядерных исследовательских центров, а также Генштаб и Минобороны. Не намного меньше целей было и в самом Ленинграде.

Наконец, список приоритетных целей SAC касался первых часов и дней конфликта, в ходе которых война была бы либо выиграна, либо проиграна. Если бы американской авиации удавалось уничтожить все советские авиабазы и приоритетные цели, но СССР бы все равно не сдавался и не был разгромлен, то война перешла бы в затяжную фазу. Для нее у SAC тоже имелся план: «систематическое уничтожение».

С точки зрения доктрины это было бы полным повторением стратегических бомбардировок Второй мировой войны, но на этот раз с помощью атомных бомб. Самолеты бы по порядку уничтожали заводы и фабрики, наиболее важные для военно-промышленного комплекса, и идеальным снарядом для этого считались 160-килотонные бомбы Mark 6 — достаточно для уничтожения промзоны или городского района, но не мегаполиса.

Список промышленных целей не был ранжирован по приоритету, но в него входили почти все советские крупные промышленные предприятия.

Кроме того, в Москве с пригородами и Ленинграде располагались цели «категории 275». В документе эта категория расшифровывается как «население», без дальнейших комментариев и пояснений.

Скорее всего, это отсылка к доктрине некоторых генералов 1940-х, который считали, одной из целей бомбардировок является моральных дух населения противника, который должен сломаться как из-за жертв, так и материальных тягот. Такой принцип выбора целей всегда отвергался на официальном уровне и не практиковался, например, в Корейской войне.

Впрочем, с учетом того, что в Москве под уничтожение было предназначено около 180 промышленных и правительственных объектов, никакой нужды выделять «население» в качестве отдельной цели не было. Жертвы исчислялись бы минимум сотнями тысяч, если бы к тому времени советское правительство не успело бы провести эвакуацию.

Жалеть поляков, румын и немцев — союзников СССР по Варшавскому блоку — США тоже не собирались. Например, аэродром под немецким Ораниенбургом был в списке целей для блицкрига под номером 95. Он находится в 34 километрах от Берлина, так что город неизбежно был бы задет ударной волной 15-килотонной бомбы. Аналогичным образом аэродром Бжег, 31-й в списке, находился в 40 километрах от Вроцлава.

Наконец, в случае перехода войны в фазу «систематического уничтожения» ядерной атаке могли бы подвергнуться и Берлин, и Варшава, и даже Пекин — было неизвестно, вступит ли Китай в войну, но на всякий случай SAC цели в нем тоже выбрало.

Необходимо осознавать, что 800-страничное «Исследование» — это не конверт с секретным приказом, который должны были вскрыть в случае войны. Это — атлас возможных целей, из которого президент и генералы могли бы выбирать, исходя из ситуации, не тратя время на оценку важности объекта.

О том, какие цели были бы выбраны для ударов на самом деле, никто не знает. Это бы сильно зависело от политической ситуации и того, как шла война, а также от личных приоритетов президента, который один имел право отдавать приказ о применении ядерного оружия. В 1959 году, для которого создавался этот план, во главе США стоял Дуайт Эйзенхауер, который, будучи генералом во Второй мировой войне, с величайшим скепсисом относился к идее бомбардировки немецких городов. К тому же, к 1960-м годам в США созрела идея не атаковать Москву ядерными средствами в начале войны, чтобы использовать этот фактор для давления и переговоров.

Узнать, как бы американский лидер поступил на самом деле, невозможно.

Но при чтении архивных планов ядерной войны с неизбежностью возникает мысль: величайшее массовое убийство в истории человечества планировалось не маньяками-садистами и не психопатами, наслаждающимися смертями. Под каждую цель было подведено рациональное обоснование, и даже слово «цель» применительно к атомным бомбам практически не встречается. Вместо этого используется бюрократически-нейтральное понятие «обозначенный эпицентр» (designated ground zero).

Остается дождаться, пока будут рассекречены аналогичные советские планы той эпохи.