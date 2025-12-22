Зачем в 1943 году в советских школах ввели раздельное обучение

Лето 1943 года. На фронте гремит величайшее танковое сражение под Прохоровкой, а в тылу готовится тихая, но не менее значимая реформа. 16 июля выходит постановление о введении раздельного обучения для мальчиков и девочек. Государство, потерявшее на войне миллионы мужчин, принимает жесткое, прагматичное решение: будущее поколение нужно воспитывать по-новому.

Мальчики – налево, девочки – направо

Идея совместного обучения, внедрявшаяся в 1920-е годы для борьбы с «пережитками неравенства», была объявлена достигшей цели. Теперь требовалась специализация. Как поясняла детям «Пионерская правда», мальчиков с первого класса готовили к службе в Красной Армии — стране нужны были дисциплинированные воины. Девочкам, по словам чиновников, предстояло стать «скромными хозяйками» и матерями, а на фронте — санитарками и связистками, но не бойцами.

Реформа затронула в основном крупные города. В сельских школах, где зачастую был всего один учитель на все классы, дети продолжали учиться вместе. Но там, где её внедрили, жизнь перевернулась с ног на голову.

Разрушение привычных классных коллективов стало травмой для многих детей. «Я не хочу быть матерью, а скромности во мне ни капельки нет», — с гневом писала в дневнике 15-летняя москвичка Марина Добрынина в сентябре 1943-го.

Обещанного укрепления дисциплины не случилось. Напротив, в мужских школах ситуация часто выходила из-под контроля. Лишенные смягчающего женского влияния и воспитывавшиеся в атмосфере культа силы, подростки сбивались в жестокие банды. Одна из самых печально известных действовала в послевоенном Омске: подростки под руководством 18-летнего Анатолия Воробьева грабили и убивали сверстников, пряча тела на чердаке кинотеатра.

Учителя, особенно женщины в мужских школах, оказались в крайне сложном положении. Воспитание свелось к формальному заучиванию «Правил для учащихся», что не могло решить глубинных проблем «поколения безотцовщины».

Возвращение к общим партам

Эксперимент продлился одиннадцать лет. В 1954 году, через год после смерти Сталина и на фоне изменения международной обстановки (отказ от планов «горячей войны» после Корейского конфликта), раздельное обучение было отменено. Школы вернулись к совместному обучению. Вероятно, на решение советского руководства повлияли, среди прочего, события в Корее, после которых Москва отказалась от планов «горячей войны» с Западом.