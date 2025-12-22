Как Советский Союз выжил в новогоднюю ночь 1979 года

В конце декабря 1978 года на европейскую часть СССР обрушилось стихийное бедствие, затмившее все новогодние приготовления. Не снежная сказка, а арктический холод пришёл на праздник. Температурные рекорды, побитые тогда, не повторялись до сих пор. Это история о том, как страна замерзала, но пыталась праздновать.

«Ультраполярное вторжение»

28 декабря антициклон с Карского моря запустил механизм «ультраполярного вторжения». Холод накрыл страну стремительно и беспощадно. Москва: −37,2 °C (по неофициальным данным, местами до −40 °C). Ленинград: −34,7 °C (самый сильный мороз с 1722 года). Подмосковье (Дмитров, Волоколамск): −42 °C. Урал и Татарстан: −48 °C. Коми АССР, Кострома, Архангельск: −50…−55 °C.

Абсолютный европейский рекорд был установлен в деревне Усть-Щугер (Коми) — минус 58,1 °C. Синоптики заявили, что подобное происходит раз в 50–80 лет. Эмигрантская газета «Новое русское слово» писала, что в СССР говорят о наступлении «ледникового периода». К счастью, этот «период» продлился недолго.

Выжить в праздник

В дни морозов московское телевидение попросило родителей не выпускать детей на улицу. А по радио звучал призыв к населению отказаться от чрезмерного употребления спиртного в новогоднюю ночь «для сохранения энергоресурсов организма». Однако до самого праздника жители СССР жили и работали в прежнем режиме – лишь на некоторых предприятиях рабочий день был сокращён.

Вдобавок ко всем бедам холода спровоцировали аварийные отключения отопления в разных городах – трубы просто не выдерживали попыток коммунальщиков увеличить температуру воды. Например, в Ульяновске, где стоял мороз в -45 градусов, полопались батареи центрального отопления. Их замены людям пришлось ждать больше недели уже после Нового года. Аналогичные случаи происходили и в других городах.

«Морозы, каких в Москве под Новый год, говорят, ещё не бывало, все жалуются, что мёрзнут, у кого-то пропал свет, у кого-то лопнули трубы», – писал в дневнике писатель Марк Харитонов.

Даже дома население куталось в несколько слоёв одежды, для сбережения тепла хозяйки плотно завешивали окна и двери.

«Трубы и батареи даже не теплятся, сидим в валенках и шубах», – записал 31 декабря писатель Владимир Крупин.

Несмотря на призывы властей экономить ресурсы, люди спасались от холода горящим газом, духовками и электрокаминами. Но даже в этих условиях стены квартир изнутри покрывались инеем.

Тяжело пришлось пассажирам междугородних поездов – из-за обрывов проводов они подолгу простаивали. Например, поезда из Ленинграда в Москву в дни морозов прибывали с четырёхчасовым опозданием.

Многие жители СССР не увидели на праздничных столах привычных лимонада, ситро и шампанского – лежавшие на магазинных складах бутылки полопались от холода. Не во все булочные Москвы завозили хлеб.

Мороз нанёс огромный ущерб сельскому хозяйству СССР – вымерзло множество садов, из-за чего в 1979 году страна недосчиталась яблок, груш, вишен и слив.

«Новогодние» ЧП

Аномально холодные дни не обошлись без чрезвычайных происшествий. В Тетюшском районе Татарстана накануне Нового года в беду попала группа юных лыжников из города Павлодара Казахской ССР. Двадцать учащихся 7-10 классов приехали в Тетюши утром 29 декабря, чтобы совершить лыжный поход «по ленинским местам» до Казани. Но 120-километровый путь по замёрзшему руслу Волги в условиях мороза оказался для подростков непосильным. Учительница Алевтина Кольцова отправила двух ребят обратно в Тетюши – за помощью. Мальчики заночевали в заброшенном домике лесника, где утром 30 декабря их нашёл местный тракторист. Он дал информацию о замерзающих детях в Тетюшское РОВД. На снегоходе «Буран» для спасения школьников выдвинулись милиционеры Александр Шлячков и Евгений Торгашов. Замёрзших лыжников удалось подобрать в разных местах. Милиционеры развели в овраге костёр и обогрели школьников. После этого их доставили в село Долгая Поляна. К сожалению, спасти удалось не всех. 13-летняя девочка Марина Благодатская, много помогавшая другим детям, умерла в овраге, не дождавшись эвакуации.

Ещё одно «новогоднее» происшествие чуть не обернулось настоящим «чернобылем». ЧП случилось на втором блоке Белоярской АЭС в Свердловской области. В ночь на 30 декабря в этих местах похолодало до минус 48 градусов, из-за чего оказалось повреждено фланцевое соединение на напорном трубопроводе масляного насоса. Распыленное в машинном зале масло загорелось. Из-за потери кабелей энергетики лишились контроля над управлением вторым блоком АЭС. Пламя удалось потушить лишь через 12 часов. К счастью, реактор АЭС не пострадал, выбросов радиоактивных веществ тоже не произошло. Но на дальнейшее восстановление второго блока станции, как пишет физик Лев Кочетков, ушло полгода.