Мужчину в килте приняли за знаменитость и подарили ночь в роскошном отеле

Пьяный мужчина зашел в роскошный отель Шотландии в килте и получил в подарок бесплатное проживание на ночь из-за сходства со знаменитостью. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным источника, инцидент в Эдинбурге произошел в 2023 году, однако окончательное решение по делу появилось недавно. 43-летний отец шестерых детей Гэри Тауси нашел в городском парке «Медоуз» брошенную национальную одежду: килт, пиджак и туфли. Под воздействием алкоголя мужчина примерил наряд и заявился в таком виде в пятизвездочную гостиницу Bonham. Сотрудники постоялого двора приняли мужчину за знаменитость — известного олимпийского чемпиона-велогонщика Криса Хоя — и бесплатно поселили его в номер стоимостью 600 фунтов стерлингов (63,8 тысячи рублей).

Позже Тауси арестовали и обвинили в мошенничестве. Свою вину мужчина не признал. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что шотландский наряд похитили из проката одежды, однако доказать причастность британца к краже не удалось. В итоге мужчине назначили штраф в 280 фунтов стерлингов (29,7 тысячи рублей). Уточняется, что Тауси уже полгода не употребляет алкоголь и лечется от зависимости.

