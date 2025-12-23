Где отыскали след самого барона Мюнхгаузена

Небольшой городок Глубокое в Витебской области. С научным сотрудником местного историко-этнографического музея Игорем Федоровым встречаемся не в самом тривиальном для интервью месте -- на погосте.

© Мир24

Игорь Федоров научный сотрудник местного историко-этнографического музея «Жители Глубокого знают это кладбище как Коптевку. А вот и могила Мюнхгаузена. Разумеется, кто-то сразу скажет: «Погодите! Барон персонаж литературный, персонаж мультфильмов и кинокартин!. Это так. Но у него был прототип реальный человек.

Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен жил в XVIII веке и под старость лет обожал рассказывать соседям о своих невероятных приключениях молодости. За что и стал впоследствии героем книг и кинолент.

«Так вот тот самый Иероним Карл Фридрих покоится в своей родной Германии. Здесь же, на этом кладбище лежит, судя по всему, его дальний родственник -- Фердинанд Фридрих фон Мюнхгаузен. И покоится он тут не один, а со своей супругой Вильгельминой, — рассказывает Игорь Федоров.

К слову, краеведы обнаружили могилу еще лет 30 назад и крепко удивились. К расследованию подключились сотрудники Национального исторического архива Беларуси, и кое-какие сведения им удалось отыскать.

«Дважды женат, четверо детей. Сыновья от первого брака, дочери от второго. В лучший мир отошел в весьма почтенном возрасте - в 86 лет, -- говорит Игорь Федоров.

Фердинанда в последний путь провожала супруга Вильгельмина. Вместе с дочерьми. Но, осмотрев крест, отмечаю нестыковку.

«Да, вы правы. Как видно, на одной стороне креста указаны имена супругов -- Ferdinand und Wilhelmina von Münchhausen. На оборотной же стороне одна на двоих дата смерти: 31 марта 1878 года, — рассказывает научный сотрудник музея.

Жить долго и счастливо и умереть в один день расклад крайне редкий. Ученые вновь задумались и начали выдвигать версии. Их было много от эпидемии до несчастного случая. Но все оказалось куда прозаичней.

© МТРК «Мир»

«Оказалось, что Вильгельмина Юлия Эмилия фон Мюнхгаузен была человеком весьма практично мыслящим и совершенно не суеверным. Поэтому, когда скончался супруг, она решила поставить крест на перспективу, скажем так. Чтобы потом дочерям не было хлопот с установкой нового, — говорит Игорь Федоров.

Вильгельмина не на много пережила своего супруга. Ее похоронили рядом с ним. А памятник знаменитому предку тому самому Мюнхгаузену в Глубоком все же появился. Местные кузнецы выковали скульптуру в 2014 году к 600-летию городка.

«Сохранился, как минимум, один прижизненный портрет барона реального Иеронима Карла Фридриха фон Мюнхгаузена. Такой дюжий мужичина без усов, без бороды, гладко выбритый по моде XVIII века, — рассказывает Игорь Федоров.

Но столетие спустя, уже в XIX веке, иллюстраторы создадут свой образ барона -- сухонького человека с тонкими усиками и длинным носом. Его и взяли за основу глубокские мастера. Тот самый Мюнхгаузен сидит верхом на ядре, вылетающем из пушки. И сразу на ум приходят цитаты из знаменитого советского фильма: «Я улетаю налегке!, «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь....