Что объединяет Деда Мороза, Санта-Клауса и Святого Николая?

В декабре Русская православная церковь отмечает день памяти «Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца. В народе этот праздник, открывающий череду зимних праздничных дней, называют также днем Николы Зимнего. Любимый святой в православном мире олицетворяет милосердие. И, наверное, неслучайно, что именно святой Николай стал прообразом Санта-Клауса. А к концу XIX века традиция одаривания детей в день именин святого Николая пришла из Европы в Россию. MIR24.TV рассказывает, как же начиналась эта история.

Христианские легенды, европейский фольклор и художественная традиция

Святитель Николай, Николай Чудотворец, Николай Угодник и даже Санта-Клаус. Улыбающийся дедушка в красном костюме, который приезжает на оленях с мешком подарков, родился не из рекламных роликов и не из голливудских фильмов. Его история начинается во времена жизни епископа Мир Ликийских Николая — человека, прославившегося милосердием и тайной помощью нуждающимся.

Николай Чудотворец, согласно христианским жизнеописаниям, родился в городе Патары древнеримской провинции Памфилия (ныне территория Турции, провинция Анталья) на юге полуострова Малая Азия во второй половине III века.

Когда собор ликийских епископов поставил его на кафедру Мир, святой Николай ревностно боролся с язычеством и ересями, распространяя христианскую веру. Стал широко известным благодаря заботе о бедных и помощи страждущим.

Годы сменяли столетия. Образы Николая Угодника тоже пережили определенную «трансформацию: из христианского святого — в светского героя семейного праздника.

Лариса Микаллеф кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе и международной деятельности Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Именно легенда о том, как он подбрасывал бедняку мешочки золота через окно или дымоход, чтобы спасти его дочерей, дала будущему образу мотивы подарков, чулков над камином и ночного визита в дом в канун Рождества у католиков. Средневековая Европа доработала и превратила эту историю в сюжет для детей: День Святого Николая стал временем, когда детям вручали угощения и небольшие подарки.

Особенным почитанием святой пользовался в Нидерландах, где его называли Sinterklaas, представляли высоким строгим епископом на белом коне и встречали праздничными уличными шествиями.

В Германии традиция перешла к образу Weihnachtsmann — более светскому зимнему персонажу. Когда голландские колонисты привезли Sinterklaas в Новый Свет, имя постепенно превратилось в Santa Claus.

Но настоящую революцию в образ внесли американские писатели и художники XIX века, дополняет Лариса Микаллеф. В 1823 году поэма Клемента Мура превратила строгого епископа в добродушного эльфа, который прилетает на санях, запряженных оленями, и спускается в дом через дымоход.

«А карикатурист Томас Наст позже «приписал Санте «биографию, которая характеризовалась Северным полюсом, мастерской, списком подарков для детей, письмами с пожеланиями, — продолжает Лариса Микаллеф. — Именно Наст закрепил облик полного седобородого Деда в меховой одежде — узнаваемого во всем мире. К концу XIX века этот образ уже активно тиражировался в открытках и журналах, а в XX веке стал глобальным символом Рождества.

Реклама, искусство и массовая культура окончательно превратили Санту из христианского святого в светского героя семейного праздника.

Так Святой Николай — аскетичный епископ, защитник детей и покровитель бедных — стал прототипом Санта-Клауса, фигуры, в которой переплелись христианские легенды, европейский фольклор и американская художественная традиция. Религиозный контекст уступил место радости, теплу и щедрости — тем качествам, которые и сделали Санту одним из самых узнаваемых персонажей на планете.

Дед Мороз, Санта-Клаус и Святой Николай

Юлия Надехина кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых в России. Нашему народу очень близки качества, которыми обладал архиепископ, живший в III-IV вв. Святого Николая отличало исключительное милосердие, он выступал покровителем всех обездоленных. 19 декабря Русская православная церковь ежегодно отмечает день памяти Николая Чудотворца. Католический мир почитает святого по григорианскому календарю — 6 декабря. Эти даты и качества характера предопределили связь Николая Чудотворца с Рождеством и Новым годом.

Широко известен тот факт, что наша страна восприняла европейские новогодние традиции в период реформ Петра I. И наш Дед Мороз сформировался под влиянием Санта-Клауса. А европейский рождественский символ возник из образа Николая Чудотворца.

Превращение Николая из христианского святого в рождественского деда произошло в Германии, но широко распространилось в период колонизации Северной Америки.

Святой Николай также выступал покровителем мореплавателей. Высаживаясь на берег далекой Америки, голландские моряки несли с собой чудесный образ Чудотворца, напоминающий им о родных берегах.