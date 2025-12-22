Как Новая Гвинея едва не стала территорией России

Представьте: сентябрь 1871 года. Русский корвет «Витязь» бросает якорь у неизвестного берега Новой Гвинеи. Молодой ученый, 25-летний Николай Миклухо-Маклай, спускается в шлюпку с двумя спутниками и минимумом вещей. Папуасы на берегу — в боевой раскраске, с копьями и луками. Первый контакт мог закончиться стрелами. Но Маклай делает невероятное: раскладывает циновку и ложится спать на виду у всех. Мол, не боюсь вас. Это сработало. Папуасы решили — пришел дух или бог.

Он прожил среди них больше двух лет — в три приезда. Строил хижину, учил язык, лечил от малярии, сажал кукурузу и тыквы. Папуасы окрестили его Каарам-тамо — Человек с Луны — за светлую кожу и странные привычки. А весь берег назвали Берегом Маклая. Дружба завязалась крепкая: первый друг Туй помогал во всем, деревни делились едой.

Тень колонизаторов над раем

К 1880-м Океания кипела. Европейцы делили острова как пирог. Англичане, немцы, голландцы захватывали земли, вывозили людей на плантации. Маклай видел это в Австралии и на Яве: работорговля, пьянство, болезни. Папуасы Берега Маклая оставались свободными, но надолго ли?

Ученый верил: эти люди не хуже европейцев. Просто другой путь развития. Если их защитить, они сами справятся. Он придумал смелый план — спасти друзей от цепей колониализма.

Смелая мечта о Папуасском Союзе

Маклай набросал проект: независимое государство на Берегу Маклая. Папуасы сами правят, сохраняют обычаи, но учат детей, лечат больных. Россия берет протекторат — флаг над бухтой, защита от захватчиков, база для флота.

В 1883 году он приехал в Петербург, добился аудиенции у Александра III. Рассказывал часами: вот карты, вот рисунки, вот доказательства. Император слушал внимательно, даже подарил фото. Но... отказ. Далеко, дорого, нет выгоды. МИД боялся ссоры с Германией и Британией.

Маклай не сдался. Предлагал русские поселения — вольные крестьяне, ученые, станция для изучения океана. Снова нет.

Последние попытки спасти друзей

Тогда ученый бросился к другим. Писал королеве Виктории, канцлеру Бисмарку: возьмите протекторат, но не угнетайте! Обещайте свободу. Немцы ответили вежливо, но в 1884 году подняли свой флаг над северной частью Новой Гвинеи. Берег Маклая стал немецким. Юг достался британцам.

Маклай слег от горя и болезней. Последние силы ушли на протесты — телеграммы от имени папуасов. Умер в 1888 году, в 41 год.

Что потеряла Россия

Если бы Александр III сказал "да", на карте могла появиться русская точка в тропиках. База в Тихом океане, союзники среди островов. Но империя смотрела на Азию и Балканы. Океания казалась слишком далёкой.

Память, которая жива

Папуасы не забыли. До середины XX века рассказывали детям о Человеке с Луны, который пришел без оружия и стал братом. Потомки Туя живут в тех же деревнях. В независимой Папуа-Новой Гвинее Маклая чтут как национального героя. Его идеи о равенстве рас опередили время на столетие.

А Берег Маклая до сих пор носит его имя — тихий напоминание о том, как один человек чуть не изменил карту мира.