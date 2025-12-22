Какие царские награды пользовались уважением в Красной Армии

Великая Отечественная война удивительным образом сблизила многих из тех, кто ранее был идеологическими врагами. На защиту Родины поднялись не только молодые коммунисты, но и ветераны, прошедшие Первую мировую. Так что неудивительно, что среди бойцов Красной Армии можно было встретить и тех, у кого на груди поблескивали дореволюционные царские награды — Георгиевские кресты.

От запрета к признанию

Сразу после революции Первая мировая война была объявлена «империалистической», а ее награды — символом «старого режима». Но с началом Великой Отечественной риторика власти кардинально изменилась. Акцент сместился с пролетарского интернационализма на защиту Отечества, и образ ветерана-фронтовика, защищавшего Россию в 1914-1917 гг., обрел новый смысл.

Хотя официального приказа, разрешающего ношение дореволюционных наград, не было, на фронте в этом отношении сложилась своя уникальная ситуация. Командиры, понимая моральный авторитет опытных солдат, часто закрывали глаза на их Георгиевские кресты под гимнастеркой. Для самих же ветеранов, эти знаки отличия значили немало и были своеобразным способом заявить: «Я и тогда, и сейчас защищаю свою Родину». Надо сказать, что молодые бойцы относились к этому с пониманием и уважением.

Попытки легализации

В ходе Великой Отечественной войны отношение к царским наградам менялось от либерального нейтралитета к попыткам их официальной реабилитации. Рассказывают, что о легализации подумывали даже на самом высоком уровне, но в итоге решили ограничиться локальными послаблениями.

Так в 1943 году старшина Иван Беляев официально запросил у командования разрешение носить Георгиевский крест 3-й степени, полученный в 1915 году. Разрешение было дано, и награду ему торжественно прикрепили на грудь перед строем. Этот случай даже был описан в газете «Ленинградская правда».

В 1944 году режиссер и ветеран Первой мировой Николай Анощенко пошел дальше. Он написал письмо Сталину с предложением официально приравнять Георгиевский крест к новому солдатскому ордену Славы. Идея была поддержана, и даже был подготовлен проект постановления правительства. Однако он так и не был подписан.

Дело в том, что приравнивание этих наград автоматически давало право на государственные льготы для сотен тысяч человек, что было серьезной нагрузкой для военного бюджета. К тому же часть партийного руководства, например, Хрущев и Каганович, выступала против возвращения «царских символов» в армию рабочих и крестьян. Тем более, что Георгиевский крест по форме был похож на немецкий Железный крест, что вызывало серьезные идеологические вопросы.

Символическое наследие

Тем не менее даже без полной реабилитации, наследие дореволюционной наградной системы было органично включено в советскую символику. Осенью 1941 года на Военно-Морском Флоте была введена черно-оранжевая лента для бескозырок матросов гвардейских кораблей. Ее расцветка полностью повторяла внешний вид георгиевскую ленту образца 1913 года.

Учрежденный же в 1943 году солдатский Орден Славы имел три степени, а его статут и черно-оранжевая лента также напрямую отсылали к Георгиевскому кресту. В войсках его сразу же прозвали «солдатским Георгием» или «советским Георгием».