Приметы и поверья на 23 декабря: что нельзя делать на День Мины

По народному календарю 23 декабря — Минин день, или Мина Светлые очи. Также День Мины называют Оберег от полуночниц или Мина Глазница. На Руси в этот день вспоминали святого мученика Мину Красноречивого. По преданию, он обладал способностью исцелять глазные болезни и возвращать людям зрение, а также убирал с глаз пелену, которая мешает отличить добро от зла и правду — от лжи.

Девушки на Минин день занимались ткачеством, пряли и шили. Люди верили, что это помогает привлечь удачу. Знахарки читали заговоры, чтобы дети спокойно спали и не капризничали. Если в доме пропадала какая-либо вещь, в этот день смело шли к ясновидящим или ведуньям.

В этот день замужние хозяйки пекли пироги с мясом, фруктами, грибами и сыром. А вот класть в начинку картофель, капусту и другие овощи строго-настрого запрещалось — считалось, что тогда всю зиму будешь голодать. Также к приготовлению выпечки не допускались девушки на выданье и вдовы.

Наши предки старались на Минин день не засиживаться допоздна, а лечь спать до полуночи. Того, кто не ляжет в кровать, заметит«полуночница и будет пакостить ему по ночам. Также в этот день не разрешалось пользоваться чужой посудой для напитков, иначе можно попасть под влияние нечисти, и тогда человек лишится способности отличать хорошее от плохого.

В этот день нельзя попусту спорить или тратить время на бессмысленные развлечения. Также не стоит игнорировать советы старших и более опытных людей. Еще одно правило Минина дня — не врать, а говорить только правду, даже если она окажется нелицеприятной. В противном случае можно столкнуться с проблемами в личной жизни и с финансовыми трудностями. Чтобы не навлечь на себя беды и неудачи, 23 декабря нельзя ругаться и сплетничать.

Согласно приметам, ясное и безоблачное небо — к скорому похолоданию. Красная луна предвещала ветреную погоду, а сухой снег — засушливое лето. Если дует юго-западный ветер, значит, близится потепление.