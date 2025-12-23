Дочь-сладкоежка обогатила папу на 56 миллионов рублей

Житель Великобритании Валдет Бужупи выиграл в лотерею благодаря любви трехлетней дочери к сладкому. Об этом пишет People.

44-летний Бужупи рассказал, что возвращался домой с прогулки с дочерью, как вдруг она стала просить его зайти за сладостями.

«Моя дочь очень настойчива в вопросе лакомств и, несмотря на мои попытки быть строгим, на третьем "пожалуйста, папа" я сдался и направился в магазин», — объяснил он.

Стоя на кассе из-за дочери-сладкоежки, Бужупи спонтанно решил купить лотерейный билет. Тот оказался счастливым и принес мужчине 700 тысяч долларов (56 миллионов рублей). Он тут же позвонил с радостными новостями жене, которая в тот момент убиралась в ванной комнате.

«Мне не понравилось, что пришлось снимать резиновые перчатки, чтобы ответить на звонок», — вспомнила она.

После супруги рассказали об этом 12-летнему сыну. Он долго думал, что его просто разыгрывают. Родителям пришлось приложить немало усилий, чтобы мальчик наконец им поверил.

После выигрыша Бужупи отвез семью в Лондон, а теперь они планируют отправиться в Нью-Йорк, США. Кроме того, они хотят потратить призовые деньги на переезд в более просторный дом и оставшуюся часть отправить матери Бужупи, которая живет в Косово.

«Мы все на седьмом небе от счастья, и наша дочь, которая уже была папиной принцессой, была повышена до королевы», — отметил счастливчик.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы Екатерина купила лотерейный билет по дороге за медом и разбогатела благодаря ему на 100 миллионов рублей. Она планирует потратить выигрыш на жилье для детей, а также на подарки семье и продавцу, у которого она купила счастливый билет.