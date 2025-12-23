Как на самом деле умер опальный сын Ивана Грозного

Образ обезумевшего царя, в припадке гнева убивающего собственного сына, прочно вошел в массовое сознание — во многом благодаря картине Ильи Репина. Но что, если эта драматичная сцена — всего лишь миф, созданный иностранными посланниками и поддержанный позднейшей пропагандой? Современные исследования заставляют усомниться в канонической версии событий.

Мотив, которого не было?

Любое расследование начинается с вопроса «зачем?». Какие мотивы приписывали Ивану Грозному? Версия, озвученная ещё Карамзиным, гласит, что царевич Иоанн вступился за жителей Пскова, чем разгневал отца, заподозрившего мятеж. Однако источник этой информации — папский легат Антонио Поссевино, прибывший в Москву с дипломатической миссией и едва ли бывший беспристрастным свидетелем. Интересно, что тот же Поссевино приводит и другую историю: якобы конфликт вспыхнул из-за беременной жены царевича, которую царь ударил, что привело к выкидышу. Сын вступился, и в пылу ссоры получил роковой удар.

Обе версии ставят под сомнение не только противоречивость источника, но и здравый смысл. Царевич Иоанн был любимым, подготовленным наследником, на которого царь возлагал большие надежды (младший Фёдор считался неспособным к управлению). Уничтожить единственную надежду династии в состоянии аффекта? Даже в этом случае, по некоторым свидетельствам, у царя была возможность одуматься: первый удар, согласно преданию, пытался предотвратить Борис Годунов.

Молчание летописей

Самый весомый аргумент противников версии об убийстве — полное отсутствие подтверждений убийства царевича в документах. Ни в новгородских, ни в московских, ни в прочих летописях нет ни намёка на насильственную смерть. Сухая, унифицированная запись гласит: «Преставися царевич Иоанн Иоаннович». Для такого громкого «цареубийства» подобное молчание выглядит более чем странно.

Убийство или болезнь?

В 1885 году писатель и историк Победоносцев, увидев полотно Рреина, возмутился и отправил императору Александру III сообщение о том, что данную картину ни в коем случае нельзя отнести к историческим, так как «этот момент (имеется в виду, момент убийства) чисто фантастический».

Поставил под сомнение это убийство и митрополит Иоанн. В своем труде «Самодержавие Духа» он утверждал, что цесаревич скончался от тяжелой болезни. Причем митрополит также упоминал об отсутствии в летописях каких-либо сведений о свершившемся преступлении.

Журналист Манягин в своей работе «Вождь воинствующей Церкви» также утверждает, что цесаревич умер от физического недуга. Правда, недуг этот был вызван ничем иным, как отравляющим веществом.

Эксгумация тел

В своей книге Манягин пишет о том, что в 1963 году в Кремле вскрыли могилы царских особ и их приближенных. Среди них были и могилы Ивана Грозного и его сыновей. В результате скрупулезного исследования останков выяснилось, что кости цесаревича Иоанна содержат ртуть. Ее количество в несколько раз превышало норму. Некоторые ученые предположили, что данный факт является следствием втирания ртутных мазей, которые в те времена активно использовались для лечения сифилиса. Однако и эта версия рассыпалась, когда анализ показал отсутствие признаков этого заболевания у наследника.

Более того, повышенное содержание ртути нашли и в останках самого Ивана Грозного, а также его матери и супруги. Историки предполагают, что кто-то намеренно и регулярно травил всех членов царской семьи. Так что вопрос о том, убивал ли Иван Грозный своего сына, остается открытым.