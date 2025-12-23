Из канализации извлекли «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров

На востоке Лондона, Великобритания, рабочие очистили канализационные трубы от сгустков жира. Об этом пишет LBC.

© Соцсети

Компания Thames Water извлекла из городской канализации «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров. «Жирбергом» называют застывшие сгустки из жира, оставшегося после приготовления еды, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз. Этот экземпляр состоял по большей части из масла и салфеток.

В Thames Water извлеченный сгусток назвали внуком печального известного «жирберга Уайтчепела». Его обнаружили в лондонском районе Уайтчепел в сентябре 2017 году. Тот «жирберг» весил 130 тонн и достигал в длину 250 метров. На его уничтожение потребовалось два месяца работы без выходных.

Ранее сообщалось, что в британском городе Фелтхэм рабочие больше месяца чистили трубы от сгустков жира. По их словам, «жирберг» застрял в канализации на глубине 10 метров.