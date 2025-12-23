Как полицейский годами кошмарил Москву

Как инспектор ДПС превратился в кошмар для десятков женщин, почему его хотели выпустить на свободу спустя всего 7 лет заключения и как общество, прокуратура и психиатры остановили роковое судебное решение.

«Гаишник с шилом в жезле»: как выглядел ужас в форме сотрудника ДПС

На улицах Москвы в середине 2000-х годов появился особый страх, не перед грабителями или автоугонщиками, а перед тем, кто пришёл защищать. Артур Косицын, официально столичный инспектор ДПС, по факту серийный насильник, на протяжении четырёх лет терроризировал женщин. Его жертвами становились школьницы старших классов, под утро он выслеживал их возле учебных заведений и взрослые женщины, возвращавшиеся домой вечером с работы или учёбы. Местами нападений чаще всего становились подъезды и лифты — узкие, плохо освещённые, без свидетелей.

Он не просто нападал, он запугивал. Под угрозой жезла, в который было вмонтировано шило, он лишал жертв воли к сопротивлению. Многие, увидев форму сотрудника ГИБДД, не сразу верили, что это нападение и доверие к полицейскому мундиру работало на преступника. К моменту ареста число подтверждённых жертв достигло 27, но, по мнению следствия, это могло быть лишь верхушкой айсберга.

Его действия не ограничивались физическим насилием: жертвы получали не только травму психики, но и «букет» венерических заболеваний. Это было не просто преступление — это была системная, хладнокровная война против женщин, ведущаяся под прикрытием служебного удостоверения.

Победа одной женщины — спасение десятков

Долгие годы Косицын оставался недосягаемым. Он был частью системы, знал её изнутри, понимал, как избегать ошибок. Но в один из вечеров его «формула безнаказанности» дала сбой, благодаря храбрости одной из жертв.

Женщина, ставшая 27-й в списке, не поддалась панике. Когда Косицын напал на неё с ножом, она не только отбивалась, но и выбила оружие из его рук, после чего вырвалась и бросилась к ближайшему посту полиции. Её решимость стала переломным моментом: вскоре патруль ППС вместе с пострадавшей начал прочёсывать район. Преступник, как оказалось, не спешил скрываться, он всё ещё находился поблизости, словно наслаждаясь ощущением власти. Заметив патруль, он попытался бежать, но был задержан в считанные минуты.

Этот случай стал демонстрацией того, как индивидуальное мужество может остановить даже самого расчётливого преступника. Без этого сопротивления возможно, его серия продолжилась бы.

Личность Косицына вызвала шок даже у бывалых следователей. Он не соответствовал стереотипу «затворника-изгоя»: у него была социальная жизнь, он был красив, обаятелен, имел несколько невест, одна из которых готовилась к свадьбе. У него не было явных бытовых или финансовых проблем, и всё же он совершал жестокие преступления.

Ответ нашла психиатрическая экспертиза: диагноз — «смешанное расстройство личности и сексуального предпочтения». Важно понимать: это не признание невменяемости. Наоборот Косицын был признан вменяемым, то есть полностью осознававшим характер и общественную опасность своих действий. Но при этом не способным контролировать импульсы, направленные на унижение и доминирование над женщинами.

Такой диагноз — особая опасность для общества: человек формально адаптирован, может работать, вести диалог, раскаяться и при этом оставаться непредсказуемо опасным. Его «раскаяние» может быть тактическим шагом, а не результатом внутренней трансформации.

«Исключительно положительная характеристика»: как колония почти выпустила маньяка

В 2011 году Косицын был приговорён к 14 годам лишения свободы — срок, который многими воспринимался как слишком мягкий за 27 эпизодов насилия. Его отправили в колонию №13 Нижнего Тагила. И спустя чуть более половины срока (в 2018 году) началась новая и тревожная фаза его истории.

Косицын подал ходатайство об УДО, а затем о замене оставшегося срока на более мягкое наказание. И получил положительное решение: суд сократил ему 5 лет 8 месяцев заключения, заменив их… двумя годами исправительных работ.

Прокуроры подали апелляцию. Врачи-психиатры предупредили: при таком диагнозе даже при идеальном поведении в колонии риск рецидива остаётся высоким. Главный психиатр Свердловской области Михаил Перцель прямо заявил: без непрерывной, многолетней терапии, реабилитации и жёсткого контроля вероятность новых преступлений не просто возможна, она вероятна.

А главное, как выяснилось позже, картина «идеального осуждённого» была сфальсифицирована. Другими словами — он играл роль «исправившегося», и некоторые поверили.

«Не на камеру — только рука»: как общество остановило его возвращение

Апелляционное рассмотрение в Свердловском областном суде стало решающим. Косицын отказался от публичности: он попросил закрыть заседание, запретить фото- и видеосъёмку. Во время оглашения решения он спрятался от видеокамеры, на экране судьи видна была лишь его рука.

Этот жест стал символичным: человек, годами скрывавший свою суть под формой ДПС, теперь боялся даже собственного отражения.

Суд отменил постановление нижестоящей инстанции и оставил Косицына отбывать полный срок. Решение было основано на тщательном анализе реального поведения осуждённого и на проверенных данных прокуратуры.

Для жертв, для общества, для всех, кто помнил ужас тех лет — это стало актом восстановления справедливости. Не идеальной, но хотя бы минимально возможной.

На момент 2025 года Артур Косицын полностью отбыл наказание и вышел на свободу. Это не предположение, а юридическая реальность: 14 лет с учётом времени содержания под стражей — срок окончен.

Косицын — не единичный случай. По данным МВД, за последние 15 лет в России выявлено более 50 случаев сексуального насилия, совершённого сотрудниками правоохранительных органов. Каждый из них — удар по доверию к системе и напоминание: форма не делает человека честным. А закон только тогда работает, когда за ним стоит бдительность, профессионализм и нравственная смелость.