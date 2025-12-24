24 декабря: почему в Никонов день наши предки не рубили ели и не подметали сор

В православии 24 декабря вспоминают Даниила и Луку Столпника, а также монаха Киево-Печерской лавры Никона. В народном календаре это Никонов день.

© Российская Газета

Считалось, что в этот день нельзя выходить на улицу до и после заката солнца, так как нечисть попытается через дверную щель проникнуть в дом. Чтобы непрошеная "сущность" не смогла попасть в жилище, у порога острием вверх клали топор. А под окнами рисовали кресты.

В этот день дома запрещено было подметать, чтобы не случилось ссор между домочадцами. Не надевали старые вещи, особенно если они с дырами или пятнами. Считалось, что такая одежда принесет беды и неприятности. Нельзя было заниматься домашними делами после наступления темноты, чтобы не привлечь нечисть. Не рубили ели, так как считалось, что это может привести к болезням.

Если вороны сидят носами на юг - потеплеет, на север - похолодает. Солнце выглянуло из-за туч - скоро придет тепло. Намело большие сугробы - не растают до января.