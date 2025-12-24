Пропавшую во время урагана кошку хозяева нашли через 443 дня

В штате Северная Каролина, США, нашли кошку, пропавшую в сентябре 2024 года. Об этом сообщает New York Post.

Кошка по имени Габи исчезла во время урагана «Хелен», обрушившегося на юго-восток Америки. Ее хозяева уже потеряли надежду вернуть ее, как вдруг ее принесли Обществу защиты животных.

Его сотрудники сначала приняли Габби за бездомную кошку, но потом нашли у нее чип. Питомцу удалось воссоединиться с семьей спустя 443 дня после исчезновения. Хозяева назвали возвращение любимой кошки рождественским чудом.

Ураган «Хелен» — это мощный тропический циклон, который обрушился на юго-восток США в конце сентября 2024 года. Он унес жизни более 250 человек и нанес ущерб на десятки миллиардов долларов. Наибольшие разрушения ураган вызвал в штате Северная Каролина, где уничтожил целые районы.

Ранее сообщалось, что в США нашли кошку, пропавшую пять лет назад в Германии. Согласно одной из версий, она могла как-то попасть в грузовой контейнер и преодолеть в нем Атлантический океан.