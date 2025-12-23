Мужчина разбирал сарай и нашел боевую гранату в коробке из-под конфет

Житель Великобритании нашел боевую гранату во время уборке в сарае. Об этом сообщает Daily Star.

Опасную находку сделал 48-летний Дэнни Уайатт из населенного пункта Хеллесдон, графство Норфолк. Он купил участок с домом в 2020 году, однако сарай, где были свалены вещи прежнего хозяина, не разбирал. Помимо прочего, мужчина нашел в постройке большую жестяную коробку из-под конфет. В ней лежала старая граната времен Второй мировой войны.

Уайатт сразу же оповестил полицию. Саперы установили, что граната была боевой, и уничтожили ее на ближайшем поле для гольфа. Британец рассказал, что раньше дом принадлежал бывшему директору школы Джону Браунингу, которому было больше 90 лет. Во время войны он участвовал в высадке союзных войск в Нормандии. Уайат предположил, что Браунинг привез гранату с войны в качестве сувенира, а потом положил в сарай и забыл.

Ранее сообщалось, что в США трехлетний мальчик нашел во дворе боевую гранату и принес ее родителям. Взрослые осторожно отнесли боеприпас в сарай и вызвали полицию.