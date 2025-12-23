Почему короли Франции принимали присягу на книге со славянским текстом

В Реймсе, в муниципальной библиотеке, лежит древняя рукопись — Реймсское Евангелие. Две части: первая написана кириллицей, вторая глаголицей. С XVI века на этой книге присягали французские короли во время коронации. Почему именно на славянском тексте — загадка с несколькими версиями.

Что это за рукопись

Первая часть — кириллицей, содержит евангельские чтения по православному обряду. Возраст оценивают XI–XIV веками, происхождение славянское, возможно болгарское или восточнославянское.

Вторая часть — глаголицей, написана в 1395 году чешским монахом в Праге, для Эммаусского монастыря. Следует католическому календарю.

Рукопись попала во Францию в середине XVI века. Кардинал Карл Лотарингский купил её в Константинополе и в 1574 году подарил Реймсскому собору. Сделали богатый переплёт с мощами и драгоценностями.

Легенда об Анне Ярославне

С XIX века ходит история: Евангелие привезла из Киева Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого. В 1051 году она стала королевой Франции, выйдя за Генриха I.

По легенде, Анна отказалась присягать на латинской Библии и использовала своё славянское Евангелие. Потом на нём клялись её сын Филипп I и другие короли.

Французы считали текст "языком ангелов". В 1717 году Пётр I в Реймсе прочитал кириллическую часть, чем удивил монахов.

Но учёные отвергают эту версию. Рукопись появилась в Реймсе только в XVI веке, через 500 лет после Анны. Нет документов о её связи с княгиней.

Почему выбрали именно эту книгу

Коронации проходили в Реймсском соборе с XI века. Короли присягали на Евангелии, касаясь его рукой.

После дарения кардинала рукопись стала реликвией — восточной, загадочной, с мощами в переплёте. Французы не понимали текст, но ценили святость.На ней присягали с Генриха IV или позже — до Карла X в 1825 году. Называли Texte du Sacre — "текст коронации".

Во время революции 1793 года мощи разграбили, книгу перенесли в библиотеку.

Что осталось сегодня

Реймсское Евангелие — редкий памятник славянской письменности. Кириллица и глаголица в одной книге. Легенда об Анне жива в популярных рассказах, хотя факты говорят иначе. Книга напоминает: пути древних рукописей бывают запутанными, а традиции — сильнее доказательств. В Реймсе она лежит тихо, но когда-то на ней держали руку десятки королей, не зная, что клянутся на славянском тексте.