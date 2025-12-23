Крокодил присоединился к мужчине во время утренней пробежки

В Австралии обычная пробежка по набережной едва не закончилась гибелью для местного жителя. Об этом сообщает Townsville Bulletin.

© Lenta.ru

45-летний Брэндон Льюис бегал вдоль реки Росс и остановился, чтобы запечатлеть на телефон рассвет и лежащего в траве на берегу крупного крокодила. Однако хищник, заметив мужчину, пустился за ним в погоню, удивительно быстро передвигаясь по суше. Льюису удалось заснять этот момент на видео и одновременно избежать крокодильих зубов.

«Я был на своей ежедневной утренней пробежке, любовался рассветом. Я начал снимать видео и увидел крокодила. Я подумал, что это пресноводный вид, и он боится меня больше, чем я его. Я не слишком волновался», — рассказал Льюис журналистам.

Австралиец отметил, что, споткнись он при отступлении, встреча с хищником могла закончиться совсем иначе. Предположительно, крокодил попытался догнать его, потому что защищал гнездо с яйцами.