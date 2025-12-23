«Два топора, три мотыги и немного бус»: какие территории Россия купила

Российская империя чаще присоединяла территории войнами или дипломатией. Но случались и прямые покупки — когда проще заплатить, чем воевать дальше. Таких случаев немного, и все в XVIII–XIX веках.

Самый известный — после Северной войны. Остальные покупки касались мелких участков в Америке или были скорее торговыми сделками с местными жителями.

Прибалтика от Швеции

1721 год, Ништадтский мир. Россия завершила 21-летнюю войну со Швецией. По праву победителя получила Эстляндию, Ингерманландию, часть Карелии и другие земли у Финского залива.

Но Лифляндию с Ригой Пётр I купил отдельно. Заплатил 2 миллиона ефимков — серебряных талеров, около 56 тонн серебра. Это равнялось годовому бюджету Швеции и трети российского.

Швеция проиграла войну, но Рига оставалась важным портом. Шведы не хотели отдавать бесплатно. Пётр согласился: деньги решили споры с Польшей, которая претендовала на Лифляндию раньше.

Так Россия получила выход к Балтике и основала Петербург на новых землях.

Земли у индейцев в Калифорнии

1812 год, Иван Кусков от Российско-Американской компании основал крепость Росс севернее Сан-Франциско.

Территорию купили у местных индейцев. Цена — три одеяла, три пары штанов, два топора, три мотыги и немного бус. В современных деньгах такая мелочь не имеет точного эквивалента, но это была символическая плата за землю.

Формально это покупка. Испанцы, владевшие Калифорнией, протестовали, но не воевали.

Росс снабжал Аляску хлебом и держался до 1841 года. Потом компания продала всё Джону Саттеру за 30 тысяч долларов (около 42–43 тысяч рублей серебром). Сегодня эта сумма равна примерно 1,1–1,2 миллионам долларов по покупательной способности.

Другие случаи

В Русской Америке иногда покупали мелкие участки у туземцев или испанцев для факторий. Но крупные территории — Аляска, Алеуты — осваивали как ничейные.

На Дальнем Востоке земли у Китая брали договорами после войн: Айгунский 1858 года, Пекинский 1860-го. Приамурье и Приморье отошли без прямой платы.

Аляску в 1867 году Россия продала США за 7,2 миллиона долларов. Покупок от других держав больше не было.