Приметы и поверья на 24 декабря: что нельзя делать в Никонов день

По народному календарю 24 декабря — Никонов день. Православные верующие в этот день вспоминали святого Никона Печерского. Наши предки верили, что он помогает в борьбе с нечистой силой, поэтому к нему обращались с молитвами и просили защитить дом от зла и нечисти.

Этот день люди посвящали разным домашним хлопотам: убирались в доме, выбрасывали все ненужные и старые вещи.

Трудиться полагалось с самого утра. Но как только стемнеет, следовало прекратить любые занятия, иначе можно столкнуться с недобрыми помощниками. Также, если позволяла погода, высаживали плодовые деревья и кустарники — яблони, черноплодную рябину, смородину.

В Никонов день старались выглядеть опрятно, чтобы не привлечь внимание злых духов.

Под запретом на Никона шумные гулянья, нельзя жениться и заключать помолвку. Также запрещается гадать, ворожить и проводить колдовские ритуалы — считается, что злая сила может забрать удачу и испортить судьбу человека.

Строго-настрого запрещается употреблять алкоголь. По поверьям, душу того, кто нетрезв, может забрать дьявол, который явится в человеческом обличье.

Кроме того, 24 декабря ни в коем случае нельзя рубить ели — дерево обидится и накажет человека болезнями.

В этот день свекровь и невестка не должны вытирать руки одним полотенцем, иначе не миновать крупной ссоры. Аналогичный запрет действует и для тещи с зятем. Мужчинам в Никонов день запрещается ходить на охоту и рыбалку — может случиться несчастье.

Согласно народным приметам, если 24 декабря мороз, то оттепель наступит не скоро. Красный закат предвещает сильное похолодание, а капель и потепление — весеннее половодье. Если вечером вороны часто перелетают с места на место — надвигается буря.