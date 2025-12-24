Особняк Штиглица на Английской набережной: история петербургского палаццо

На Английской набережной в Санкт-Петербурге до сих пор стоит бывший особняк барона Александра Штиглица, банкира и мецената. Дворец был построен в 1862 году по проекту архитектора Александра Кракау. Его фасад, выполненный в стиле итальянского палаццо, сохранился до наших дней практически без изменений.

Интерьеры особняка поражали современников смешением стилей: французский ренессанс, мавританские мотивы и пышное барокко. Парадные залы, выходившие на Неву, украшали картины современных немецких и австрийских художников, которые барон тщательно подбирал. Убранство дворца в 1867 году запечатлел на акварелях итальянский художник Луиджи Премацци, отмечает канал «Прогулки по Санкт-Петербургу».

После смерти Штиглица в 1884 году особняк сменил владельца. Его выкупило государство для великого князя Павла Александровича, младшего сына Александра II. При новом хозяине здание перестроили, внутри появилась домовая церковь святой Александры, оформленная в древнерусском стиле. Однако семейное счастье князя здесь было недолгим.

В XX веке дворец ждала трудная судьба. После революции его национализировали, произведения искусства изъяли, а в самом здании поочередно размещались детский дом и конструкторское бюро. Несмотря на статус охраняемого памятника, реставрация так и не была завершена. Особняк ветшал, а его уникальные интерьеры практически утрачены.

Сегодня здание принадлежит Санкт-Петербургскому государственному университету. Часть сохранившихся картин передали в Эрмитаж. Сейчас в особняке идут реставрационные работы.

Немного повезло другому дворцу, который стоит на набережной Мойки. Особняк, построенный в 1880-х годах в стиле старинных французских замков, принадлежал великому князю Алексею Александровичу, брату императора Александра III. Домом назвать его сложно, это целый комплекс зданий: прачечная, кухонные корпуса, конюшни, дом для свиты, собственная электростанция и оранжереи.

После 1917 года в особняке размещались разные казенные учреждения, а сегодня здесь располагается Петербургский Дом музыки, писал «ГлагоL».

Ранее также рассказали о судьбе Таврического дворца, резиденции князя Потемкина. После смерти фаворита Екатерины II его превратили в казармы и конюшни лейб-гвардии Конного полка. Правда, ненадолго, но ущерб зданию был нанесен существенный.