Старое кольцо с камнем нашли в дверной ручке во время ремонта дома

В штате Юта, США, 31-летняя Эбби Гинграс делала ремонт купленного дома и нашла старое кольцо. Об этом пишет Newsweek.

Гинграс рассказала, что занимается ремонтом 112-летнего дома уже 1,5 года. Они с мужем стараются экономить, поэтому многое делают в доме самостоятельно. Так, они решили снять со всех дверей петли, ручки и металлические пластины вокруг замочных скважин, чтобы очистить их от старой краски.

Внутри одной из ручек Гинграс наткнулась на кольцо с камнем. Женщина приняла его за золотое украшение с рубином или гранатом, однако ювелир определил, что это обычная бижутерия.

Тем не менее Гинграс заявила, что считает кольцо ценным, поскольку теперь оно часть их с мужем истории. Супруги оставили его себе. Они предполагают, что украшение было спрятано за металлической пластиной в 1920-1930-х годах. Возможно, ребенок предыдущих владельцев случайно просунул его в скважину и не смог вытащить.

