Малюта Скуратов: что не так с могилой самого страшного палача Ивана

Имя Малюты Скуратова навсегда вписано в историю России как символ опричного террора. Глава «высшей полиции по делам государственной измены» при Иване Грозном, палач митрополита Филиппа, он был, пожалуй, самым страшным человеком своей эпохи. Но удивительно, что место захоронения такой одиозной фигуры окутано тайной. Ни одна из версий не подтверждена однозначно, что породило множество легенд.

Версия первая: Иосифо-Волоцкий монастырь

Самая распространённая и логичная версия гласит, что Малюта Скуратов был погребён в Иосифо-Волоцком монастыре (ныне село Теряево в Подмосковье). Известно, что он погиб 1 января 1573 года при штурме ливонской крепости Вейсенштейн (Пайде). Согласно летописям, царь приказал с почётом доставить тело своего любимца в эту обитель, где уже покоился отец Малюты.

Однако никаких материальных следов этого захоронения не сохранилось. Ни надгробия, ни точного указания места в монастырских документах. Могила, если она и была, затерялась или была уничтожена в Смутное время, когда монастырь сильно пострадал. Эта версия официальна, но недоказуема.

Версия вторая: фамильный склеп у Москвы-реки

В 1932 году, при рытье котлована на месте снесённого Храма Христа Спасителя, рабочие наткнулись на сенсационную находку. Под фундаментом старой церкви Похвалы Богородице (на Берсеневской набережной) обнаружили склеп с надгробной плитой, на которой было высечено: «Здесь погребен Малюта Скуратов, 1573 год».

Логика в этом есть: церковь Похвалы Богородице была домовым храмом при палатах, которые Иван Грозный пожаловал Скуратову. Казалось бы, всё сходится — фамильная церковь, фамильный склеп. Но здесь кроется главная загадка: под плитой не было останков. Склеп оказался пуст.

Что это было? Фальшивое надгробие? Или тело когда-то вынесли? Диггеры и сегодня находят в тех подземельях жуткие свидетельства — груды костей, скелеты в цепях, следы пыток. Скорее всего, это «наследие» самого Малюты — останки его жертв, а не его собственная могила.

Существует интересное предположение: пустая могила с именной плитой могла быть хитростью Ивана Грозного. У Малюты при жизни было много врагов, которые могли надругаться над его телом. Чтобы защитить могилу сподвижника, царь мог приказать создать ложное захоронение в Москве, а настоящие останки тайно захоронить без опознавательных знаков в монастыре.

Версия третья: церковь Антипия на Конюшенном дворе

Ещё одна версия связывает Скуратова с церковью Святого Антипия на Колымажном дворе (Колымажный переулок). Известно, что в этом храме, находившемся у государевых конюшен, венчался Иван Грозный. Здесь же в 1627 году был погребён Дмитрий Скуратов — правнук родного брата Малюты.

Один из приделов церкви освящён в честь святого Григория Декаполита, что навело историков на мысль: не мог ли Григорий (Малюта) Скуратов или его родня быть ктиторами (благотворителями) этого храма? Рядом также находилась усадьба другого потомка — стольника Петра Скуратова. Теоретически где-то здесь мог упокоиться и сам опричник.

Но, как и в предыдущих случаях, прямых доказательств нет. Ни записей, ни останков.

Почему могила не найдена: возможные причины

После смерти Ивана Грозного и упразднения опричнины имя Малюты Скуратова стало одиозным. Местные жители или родственники жертв могли целенаправленно осквернить и разрушить его могилу, стерев саму память о месте погребения.

.Иосифо-Волоцкий монастырь, как и многие подмосковные обители, был разорён в начале XVII века. Могилы того времени могли быть безвозвратно утеряны.

Несмотря на царскую волю, монахи могли без особого рвения отмечать могилу кровавого палача, что со временем привело к её забвению.Таким образом, вопрос о месте упокоения Малюты Скуратова остаётся открытым.