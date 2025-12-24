Пещера Веревкина: что ученые обнаружили на дне самого глубокого подземелья в мире

В Абхазии, в недрах Гагрского хребта, скрывается геологическое чудо — пещера Веревкина. Её официальная глубина — 2212 метров. Чтобы понять этот масштаб, представьте, что вы перевернули гору высотой 2,2 километра и спустились в её кратер. Это самая глубокая известная пещера на Земле, и её открытие — история полувекового подвига советских и российских спелеологов.

Первые шаги в бездну: советский период

История покорения бездны началась в 1960 году, когда грузинские спелеологи из Тбилиси обнаружили на Арабике (горный массив в Абхазии) узкую расщелину. Первый спуск остановился на отметке 95 метров. В 1968 году красноярские исследователи прошли чуть глубже — до 115 метров — и нанесли пещеру на карты под скучным обозначением С-115.

Настоящий прорыв совершили московские спелеологи из клуба «Перово». В 1982–1986 годах они методично исследовали колодцы и галереи, продвинувшись до глубины в 440 метров. В 1986 году пещере присвоили имя Александра Веревкина — спелеолога, трагически погибшего при прохождении другой сложной пещеры. Затем, на долгие 14 лет, исследования замерли.

Возвращение в бездну: триумф «Перово»

В 2000 году команда «Перово» вернулась. Это было начало грандиозной эпопеи, растянувшейся почти на два десятилетия. Каждая экспедиция отодвигала границу неизвестного:

2015 год — 630 метров.

Осень 2016 года — ошеломительные 1350 метров.

2017 год — пещера преодолела рубеж в 2 километра.

Финальный аккорд прозвучал в 2018 году. Четверо спелеологов с тяжёлыми рюкзаками (снаряжение, провизия, кабели для связи) почти неделю спускались в каменную бездну. Их целью было достичь дна — подземного озера. Когда они до него добрались, измерения показали глубину 2204 метра. А эхолот обнаружил, что само озеро, названное «Последняя стоянка Немо», имеет глубину 8 метров. Так была зафиксирована окончательная цифра — 2212 метров от входа до самой низкой точки. Пещера Веревкина официально стала чемпионом мира, побив рекорд соседней пещеры Крубера-Воронья.

Не просто глубина: сокровища пещерной жизни

Но ценность пещеры Веревкина не только в её глубине. Изучив все ее колодцы, спелеологи выяснили, что на протяжении всех двух километров под землей есть жизнь. На каменных стенах, в озере и на его берегах были обнаружены живые организмы, которые поселились здесь десятки миллионов лет назад. Спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20 еще неизвестных науке образцов пещерной фауны, среди них новые виды пауков, пиявок, ложные скорпионы, многоножки. Все они за длительное время эволюции полностью адаптировались к среде подземелья. На сегодняшний день их изучением занимаются специалисты Института биологии внутренних вод имени Ивана Дмитриевича Папанина, Ярославская область. Очевидно, московские ученые планируют установить связь подводных галерей пещеры Веревкина с акваторией Черного моря.