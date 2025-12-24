«Все началось после Монцы. Вот почему конспирологи верят [в фаворитизм по отношению к Ландо Норрису], ведь в Монце были командные приказы. «Макларен» попросил пилотов поменяться позициями после того, как нечаянно устроил андеркат Пиастри на Норриса.

Затем Пиастри улетел в барьеры в Баку – не один раз, а дважды. Из-за этого конспирологические теории набрали ход.

Но если поговорить с инженерами, скорее дело в стиле пилотажа Пиастри. В многом он напоминает стиль Проста. Пиастри спокоен и очень быстр. Его подход заключается в том, чтобы постепенно набирать скорость по ходу уик-энда, чтобы дойти до идеального состояния. И он не любит, когда машина скользит.

А это случается на трассах с низкой прижимной силой. И ты должен заставлять болид слегка скользить, потому что машины «Формулы-1» текущего поколения тяжелые, и они склонны к недостаточной поворачиваемости. Для того, чтобы помочь им преодолевать повороты, особенно медленные на треках с низкой прижимной силой, необходимо добиться небольшого скольжения задней части.

Это просто не укладывается в голове Пиастри. Ему очень тяжело работать над этими микроскольжениями, которые позволяют совершить поворот и ехать по выбранной траектории, но при этом не переходят в настоящую избыточную поворачиваемость.

Предстоит большая работа над этим элементом мастерства. Так говорят все инженеры», – отметил эксперт.

