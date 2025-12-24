Уникальный путешественник: кто первым объехал мир на велосипеде

Кругосветные путешествия всегда покоряли сердца обычных людей. Общество буквально «питалось» рассказами очевидцев о своих приключениях по миру. Сначала это были экспедиции вплавь, затем кто-то пробовал по суше. А в 1884 году британец Томас Стивенс осмелился обогнуть земной шар на… велосипеде!

И не на таком, какие нам обычно представляются, а популярном в конце XIX века «пенни-фартинге». У этой модели заднее колесо гораздо меньше переднего, поэтому аппарат так и назвали – в честь двух монет Великобритании, заметно различающихся в размерах. После своего путешествия Томас написал книгу «Вокруг света на велосипеде» и прославился на весь мир.

Где работал и как жил Томас Стивенс?

Стивенс родился в 1854 году в небольшом городке Англии – Беркхамстеде. Но уже в подростковом возрасте его семья переехала в США. Поэтому гражданство у будущего путешественника двойное. Спортом он никогда не увлекался, но, как и многие британцы того времени, на двухколёсном новшестве прокатиться любил. Томас работал на железнодорожном заводе, а затем в шахте в Колорадо.

Изначально мечтательный трудяга и не думал ни о каком кругосветном путешествии. Он хотел ограничиться Америкой. Стивенс был человеком небогатым, поэтому и денег почти не взял в дорогу. К рулю прикрепил сумку с двумя парами носков, плащ-палаткой и спальным мешком. А в карман положил револьвер «Смит Вессон».

Наткнулся на льва и угодил за решётку

Ранним утром 22 апреля 1884 год он отправился из Сан-Франциско в Сакраменто, оттуда поехал через горы в Неваду, а потом в Юту и Вайоминг. И трудности начались уже в самом начале. Сначала пришлось преодолеть хребет Сьерра-Невада, а потом наступила 40-мильная пустыня, которую люди настолько опасались, что поезда пересекали её только по ночам, чтобы не попасть под палящие знойные лучи солнца.

Но горы и пустыне – мелочи. После выезда из района Невады ему пришлось отпугивать реального горного льва револьвером, а в Небраске гремучая змея укусила путешественника за ногу. К счастью, на Стивенсе было несколько слоёв гетр, которые зубастому пресмыкающемуся прокусить не удалось. Не повезло 30-летнему энтузиасту и в Кливленде. Там его арестовали, но не за ношение огнестрела, а за езду по тротуару… Правда, спустя пару дней отпустили.

Такими приключениями Стивенс добрался до Нью-Йорка и решил остановиться там на всю зиму. Несколько месяцев он писал колонки для журнала Outing, в которых делился с читателями своими историями о путешествии по Америке. Журналом владел полковник Альберт Поуп – его компания Pope Manufacturing была крупнейшим производителем велосипедов в стране. Именно бизнесмен согласился дать финансирование Стивенсу для путешествия по всему миру.

Поэтому в апреле 1885 года Томас отплыл в Лондон, чтобы начать свой путь на велосипеде по Европе.

Путешествие по Европе и встреча с султаном

Стивенс проехал через Англию и оценил там дороги. Позднее в книге писал, что в королевстве они куда лучше, чем в Америке. Уже в начале мая Стивенс уехал с Британских остров. И отправился во Францию. Поездка ночью по Елисейским Полям запомнилась путешественнику больше всего. Затем пошли Германия, Австрия, Венгрия, Румыния и Болгария. А после – Османская империя. Там Томас впервые столкнулся с действительной чуждой ему культурой. Толпы детей окружали путешественника на въездах в города и требовали представления на велосипеде. Был даже случай, когда в одном доме у британца отняли еду во время обеда, пока тот не прокатился на двухколёсном «чуде» перед жителями. Но в целом Стивенс был в восторге от исламской культуры. Однажды ему даже посчастливилось встретить султана Абдул-Хамида II – последнего абсолютного монарха Османской империи.

«Я достиг своей цели — увидеть лицо султана, но это был лишь мимолетный взгляд», – писал Томас Стивенс.

Ближний Восток

Далее путешественник продолжил путь через Армению, Курдистан, Ирак и Иран. Хотел даже проехать весной 1886 года через Сибирь и к лету попасть во Владивосток. Но узнал, что в Россию не пропустят и решил сменить маршрут. Пересёк границу Афганистана, затем попал в Персию и оттуда добрался до Индии.

Индия и Китай

На корабле британец прибыл в Калькутту. Путешественнику особенно понравился в Индии памятник Тадж-Махал, пусть и были невыносимые условия из-за жары. После этого он отправился в Китай, а финальной точкой кругосветного путешествия стала Япония. Два года и восемь месяцев Томас Стивенсон ездил по миру на своём «пенни-фартинге», а затем вернулся домой в Сан-Франциско. Но ненадолго.

Вторая попытка приехать в Россию

В нашу страну пытливый путешественник всё-таки приедет в 1888 году. Но ездить будет уже не на велосипеде, а верхом на мустанге, которого купит в Москве. По итогам своих приключений он так и озаглавит свою новую книгу: «По России на мустанге». Стивенс проездит всю европейскую часть страны. Окажется в Нижнем Новгороде и посетит знаменитую нижегородскую ярмарку. Оценит все широты и просторы России. И даже заедет в загородный дом ко Льву Толстому.

Вот, что про это скажет великий русский писатель в своём дневнике: