У каких женщин рождаются только девочки

Вспомните комедию «Невероятные приключения итальянцев в России», где герой тщетно ждёт сына, а жена рожает восьмую дочь подряд. Такие ситуации в жизни выглядят почти мистически. Почему в одних семьях рождаются разнополые дети, а в других — словно по шаблону, только мальчики или только девочки? У науки есть несколько объяснений, но не все они однозначны.

© Соцсети

Хромосомный набор: игра случая или закономерность?

Основной механизм известен: пол ребёнка определяет сперматозоид отца. Если он несёт X-хромосому — родится девочка (ХХ), если Y-хромосому — мальчик (XY). Теоретически это лотерея с вероятностью 50/50. Но некоторые исследователи считают, что у отдельных мужчин может наблюдаться дисбаланс.

Популярный автор Анна Милованова в книге для родителей высказывает гипотезу, что у некоторых отцов вырабатываются преимущественно сперматозоиды с одним типом хромосом — только X или только Y. Это и предопределяет рождение детей одного пола. Она также предполагает, что яичники женщины могут «отдавать предпочтение» определённым сперматозоидам: правый — Y-носителям (мальчикам), левый — X-носителям (девочкам). Если один яичник не функционирует, шансы зачать ребёнка определённого пола, по этой логике, резко возрастают.

Однако эти теории не являются строго научными и носят скорее характер предположений. Медицина не подтверждает, что здоровый мужчина может производить сперматозоиды лишь одного типа или что яичники обладают такой «избирательностью».

Влияние образа жизни: кислотность, стресс и стабильность

Более обоснованными выглядят гипотезы, связывающие пол ребёнка с физиологическим состоянием родителей.

Кислотно-щелочной баланс (pH). Известно, что сперматозоиды с Y-хромосомой (будущие мальчики) более подвижны, но менее живучи. Они лучше чувствуют себя в щелочной среде влагалища. Если среда более кислая, шансы выжить выше у более устойчивых «девичьих» X-сперматозоидов. На кислотность могут влиять диета, здоровье и даже психологическое состояние женщины.

Уровень стресса и стабильность. Статистика показывает интересную закономерность: в стабильных браках чаще рождаются мальчики. Американские исследователи выявили, что замужние женщины становятся матерями сыновей в 51,5% случаев, тогда как у матерей-одиночек или в нестабильных отношениях чаще рождаются девочки. Объяснение простое: мужской эмбрион более уязвим, и для его вынашивания требуется больше ресурсов и спокойствия. В условиях стресса организм матери, испытывающий перегрузки, с большей вероятностью выносит менее «капризную» девочку.

Сильный стресс и возраст. Исследование профессора Дугласа Элмонда, изучившего данные времён Великого голода в Китае (1959–1961), показало: женщины, рожавшие в тот тяжелейший период, значительно чаще имели дочерей. Это подтверждает теорию о том, что в экстремальных условиях — будь то голод, война или сильный психологический стресс — шансы на рождение мальчика снижаются. Поздний возраст матери также статистически смещает вероятность в сторону рождения девочки.

Теория Трайверса-Уилларда: сильные самцы и красивые самки?

В 1973 году биологи Роберт Трайверс и Дэн Уиллард выдвинули эволюционную гипотезу: в животном мире сильные, здоровые самцы чаще производят на свет сыновей, которые унаследуют их преимущества. А самки в лучшей форме — дочерей, которые смогут удачно продолжить род. Эта теория нашла некоторые подтверждения в мире животных, но с людьми всё сложнее.

Профессор Сатоси Канадзава из Лондонской школы экономики попытался адаптировать её, заявив, что более агрессивные и амбициозные мужчины чаще становятся отцами мальчиков. Однако его работа вызвала много критики из-за методологии и спорных интерпретаций. Однозначной связи между характером родителей и полом ребёнка современная наука не установила.

В конечном счёте, рождение ребёнка любого пола — это чудо, в котором переплетаются законы биологии, тонкие настройки организма и, возможно, та самая доля непредсказуемости, которая и делает человека человеком. А истории про семьи, состоящие из десяти дочерей или семерых сыновей, остаются удивительными исключениями, которые заставляют учёных продолжать искать разгадку.