Ставка наобум принесла игроку более 30 миллионов рублей

Житель Пермского края выиграл более 30 миллионов рублей в лотерею, поставив числа наугад. Об этом передает РИА Новости.

По сообщению агентства, победителем стал электромонтажник, купивший билет в мобильном приложении.

«Евгений отметил числовую комбинацию в билете наобум, не угадав ни одного числа», — говорится в сообщении.

Мужчина выиграл суперприз в размере 31 531 470 рублей. По словам источника агентства, он решил купить лотерейный билет по просьбе матери. Уточняется, что победитель поддерживает увлечение своей матери, которое стало семейной традицией. В советские годы его деду удалось выиграть холодильник, а мать победителя, следуя примеру отца, продолжила традицию.

Выигрыш семья хочет потратить на покупку недвижимости в Краснодарском крае.

Ранее житель США выиграл 143 миллиарда рублей за день до Рождества. Мужчина стал обладателем второго крупнейшего в истории лотерейного джекпота, который составил 1,817 миллиарда долларов (примерно 143 миллиарда рублей). Шанс на победу составляет примерно 1 к 292,2 миллиона. Личность победителя пока не разглашается.