«Д’Артаньян должен уметь все»: забавные курьезы с Михаилом Боярским на съемках

Михаил Боярский — актер, который никогда не искал легких путей. На съемочной площадке он прославился не только профессионализмом и харизмой, но и отчаянным, порой безрассудным поведением. Курьезные и опасные ситуации преследовали его от фильма к фильму, иногда заканчиваясь травмами, иногда — лишь анекдотами для съемочной группы. Но именно такой подход к работе сделал его героев живыми и убедительными на экране.

Шпага в сантиметре от мозга

На съемках культового фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» с Боярским постоянно происходили истории, которые могли закончиться трагедией. Во время одной из батальных сцен, когда снимали поединок на шпагах, актера случайно ранили в нёбо. Удар был настолько сильным, что клинок пробил мягкие ткани.

Рентген показал пугающую картину — рана была всего в сантиметре от головного мозга. К счастью, серьезных последствий удалось избежать. Но актер не стал отсиживаться на больничном. С незажившим нёбом он вскоре давал бесплатный двухчасовой концерт во Дворце моряков в Одессе, чтобы съемочную группу пустили туда на съемки. Такова была цена за локацию.

«А Д’Артаньян всех времен и народов? Так бы вы его и видели! Боярский же чуть не погиб! Когда делали через десятки лет „Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини», у нас был целый год на то, чтобы актеры научились фехтовать. Но на первом фильме — ни сном ни духом! Нет, Миша-то блистательно фехтовал, а вот тот, кто бежал ему навстречу, совсем наоборот. В азарте он размахался шпагой и… проткнул Боярскому нёбо: два сантиметра до мозга оставалось!» Режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Настоящие пощечины от Маргариты Тереховой

Во время съемок фильма «Собака на сене» Михаилу Боярскому довелось испытать на себе принципиальность партнерши. Маргарита Терехова в одной из сцен должна была давать ему пощечины. Актриса заранее предупредила Боярского, что пощечины будут настоящими — её учили, что в кадре всё должно быть правдой.

Пока Терехова не услышала команду «стоп», она продолжала с силой бить партнера по лицу. Удары были настолько мощными, что у Боярского пошла кровь носом и выступили слезы на глазах. «Я себя чувствовал как побитая собака», — признавался актер позже.

Прыжок с пятого этажа ради пятидесяти рублей

По правилам киносъемок все опасные трюки должны были выполнять профессиональные каскадеры. Актерам разрешали участвовать в рискованных эпизодах только после специальной подготовки. Но Михаил Боярский считал по-другому — его герой не стал бы прятаться за спину каскадера.

Многие трюки на съемках актер выполнял самостоятельно

К тому же за каждый трюк платили 50 рублей — приличные по тем временам деньги. Когда по сценарию Д’Артаньян должен был спрыгнуть с деревянной балюстрады на высоте пятого этажа в стог сена, Боярский вызвался сделать это сам.

© Георгий Юнгвальд-Хилькевич Алиса Фрейндлих и Михаил Боярский отмечают начало съемок

«Смотрю наверх, а Боярский стоит на антресоли бледный. Думаю: не прыгнет. А он разбежался и… Я только успел скомандовать: „Камеры. Мотор!» И… бабах! Боярский уже внизу. Провалился в сено. На площадке воцарилась тишина. Все замерли. Наконец показалась его голова. Спрашиваю: — Миша, ты как? Ноги? Руки? Целые? Он: — Все в порядке. А сколько за трюк платят? У всех — гора с плеч, отвернулись, разговариваем. Вдруг слышу за спиной: ба-бах! Поворачиваюсь, а это, оказывается, Боярский прыгнул второй раз. Без камер, без всего, просто так. — Миша, ты что? С ума сошел? А он мне: — Первый раз ничего не понял. Я должен был это почувствовать. Говорил, что хотел заработать друзьям на ресторан. Но на самом деле себя на прочность пробовал…» Георгий Юнгвальд-Хилькевич

Сам актер объяснял свой поступок просто и честно:

«Я раз прыгнул. А потом думаю: 50 рублей — чего-то маловато, не хватит на всех. Прыгнул еще раз. А оказывается, все остальное бесплатно, потому что в день за трюк платят только 50 рублей. И не больше. На следующий день я снова прыгнул… Я хотел доказать, что я не хуже. Я считал, что Д’Артаньян должен уметь все».

Ледяная вода вместо кипятка

По сюжету фильма «Пеппи Длинныйчулок», где Боярский играл отца главной героини, ему и Льву Дурову нужно было броситься в море, чтобы спасти Пеппи от гибели. Но съемки проходили поздней осенью, когда вода в Балтийском море едва ли подходила для купания.

Подготовка к сцене затянулась. Актеры, стоя на берегу в легких костюмах, продрогли до костей. Но когда наконец прозвучала команда, они бросились в ледяную воду.

«Ощущение — как будто кипяток обжигает: настолько вода была холодной. Еле догребли до Пеппи — и мигом обратно. На берегу режиссер Маргарита Микаелян встретила нас оглушительным криком: мол, мы убили ей картину — плыли неестественно, спасали некрасиво! Да как объяснишь, что в такую холодрыгу по-другому и быть не могло! После этой сцены всем принесли водки. Но мне досталось, только чтобы сверху ею натереться». Михаил Боярский

Веселье на съемочной площадке

Съемки исторических фильмов с Михаилом Боярским запомнились не только профессионализмом, но и атмосферой. Несколько раз работу приходилось отменять из-за того, что актеры позволяли себе выпить лишнего. Постановщик трюковых сцен Николай Ващилин, который нес уголовную ответственность за безопасность людей на площадке, вспоминал характерный случай.

«Съемку трюковых сцен без моей подписи в журнале не начинали. Картину мы снимали три месяца. Первый месяц „мушкетеры» у меня ходили строем: репетиция утром, вечером… Но где-то через месяц артисты заметно расслабились. Что вполне объяснимо: когда треть картины снята, никто не будет менять исполнителей. Помню, утром предстояло снимать сложнейшую сцену „засада Арамиса», надо скакать, а они все пьяные! И я понимаю, что все может закончиться печально. И отказался ставить подпись в журнале: не буду брать на себя ответственность! Съемку отменили, Георгий Эмильевич на артистов спустил собак, на меня рассердился. Так „мушкетеры» меня тихо возненавидели. Хотя после завершения трюковых съемок в Одессе расстались хорошо: они мне теплые слова говорили, пожелания на фото написали, мы выпили шампанского, и я уехал».

На съемках фильма «Узник замка Иф» актеры тоже не отказывали себе в удовольствии. Особенно запомнились Боярскому съемки в Таллине, которые проходили вблизи пивзавода.

«Еще мы снимались в Одессе и Таллине, который я особенно запомнил потому, что съемки проходили вблизи одного из пивзаводов. На этом заводе мы выпили, наверное, годовой запас продукции… Лучше всего у нас получалась „импровизация», когда дело доходило до того, чтобы сгонять за бутылкой. Даже курьезы бывали. Например, Гия объявлял десятиминутный перерыв между съемками, десять минут проходили, а снимать уже было некого — все „импровизировали»! Сначала Юнгвальд злился, а потом садился рядом с нами и выпивал».

Папарацци и ботфорты в сорокаградусную жару

На съемках фильма «Возвращение мушкетеров» в Одессе стояла невыносимая сорокаградусная жара. Актерам в тяжелых камзолах и париках приходилось особенно тяжело. В свободные минуты между дублями они сбрасывали верхнюю одежду и бежали к морю охладиться.

В один из таких моментов Боярского в трусах и ботфортах заснял папарацци. Заметив фотографа, актер не растерялся и бросился за ним с криками: «Мужчина ты, в конце концов, или нет?» Эта погоня стала очередным курьезом на съемках.

Истории с Михаилом Боярским на съемках — это не просто анекдоты о чудаковатом актере. Это рассказ о человеке, который жил ролью, не делая различий между экраном и реальностью. Его Д’Артаньян прыгал с пятого этажа, потому что сам Боярский был готов на это ради убедительности. А какие актеры советского кино запомнились вам своей самоотверженностью на съемках?