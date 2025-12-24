Против законов физики: самый удивительный военный проект СССР

Среди множества амбициозных военных проектов СССР есть и такие, которые так и остались на чертежах. Один из них — летающая подводная лодка (ЛПЛ), которая в итоге была отвергнута комиссией как малоэффективное оружие.

© Русская семерка

Против законов физики

Интересно, что идея этого необычного аппарата принадлежала не маститому конструктору, а студенту Высшего морского инженерного института в Ленинграде Борису Ушакову. Как отмечает историк авиации Геннадий Петров, с 1934 года молодой инженер три года посвятил разработке фантастического «гибрида» — подводной лодки, способной взлетать.

За основу был взят трехмоторный гидросамолет с поплавками, оснащенный перископом. Первый вариант проекта в 1937 году был отвергнут Научно-исследовательским военным комитетом (НИВК) из-за ошибок в расчетах. Однако Ушаков продолжил работу и к 1938 году представил доработанный, цельнометаллический вариант. По расчетам, его детище могло летать со скоростью до 100 узлов (около 185 км/ч), а под водой развивать ход в 3 узла (5,5 км/ч).

Чудо техники

Предполагалось, что ЛПЛ станет уникальным охотником на флот противника. Она должна была обнаружить корабль с воздуха, приводниться, погрузиться и, затаившись на глубине, произвести внезапную торпедную атаку. Такой аппарат мог использоваться и как разведчик, и как ударная сила, особенно при действии группой.

Конструкция была достаточно сложной и оригинальной на тот момент времени. Легкий дюралюминиевый корпус и поплавки были дополнены прочными стальными крыльями. Внутри корпус был разбит на шесть отсеков: жилой, три для авиамоторов, один для аккумуляторов и один для 10-сильного гребного электромотора. Топливные баки были изготовлены из резины, чтобы они сжимались при погружении без повреждений.

Экипаж ЛПЛ состоял из трех человек. Масса — 15 тонн, дальность полета — 800 км, потолок высоты — 2500 м, глубина погружения — до 45 м. Под водой лодка могла пройти около 10 км и находиться там автономно до 48 часов. Вооружение составляли две торпеды и два спаренных пулемета.

Приговор комиссии

Несмотря на то, что проект виделся вполне жизнеспособным, он в результате был закрыт. Военные эксперты НИВКа указали на ключевой недостаток: крайне низкую маневренность под водой. Если бы ЛПЛ обнаружила корабль, ей пришлось бы заранее угадывать его курс для засады. Противник же, заметив самолет-разведчик, легко мог изменить маршрут, сделав торпедную атаку бесполезной. Фактически, аппарат не мог эффективно выполнить свою главную задачу.

Идея комбинировать подводную лодку и летательный аппарат в 1930-е витала в воздухе. Почти параллельно авиаконструктор Илья Четвериков создал СПЛ-1 — небольшой деревянно-фанерный гидросамолет, который в разобранном виде перевозился на субмарине и собирался за 5 минут после всплытия. Но и его на вооружение не приняли: ангар для самолета сильно утяжелял лодку, ухудшая ее ходовые качества.

Позже, с середины 1940-х, похожие двухсредные аппараты пытались создать и в США, но все прототипы были признаны неудачными. Они неизменно оказывались «ни рыбой, ни птицей» — неэффективными ни в воздухе, ни под водой. В серию в итоге пошли лишь амфибии и экранопланы, вроде российского «Орион-20», предназначенные для коротких перелетов, а также перемещения по суше.