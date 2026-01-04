Место смерти и грехопадения: почему в Европе боялись бань

В античности общественные термы считались неотъемлемой частью городской жизни. Но позднее, в период позднего Среднревековья, бани начали восприниматься как опасные, аморальные и даже смертельно вредные места. Этот страх формировался постепенно и в его основе лежали конкретные причины — о них в материале «‎Рамблер».

В Римской империи бани были одним из главных символом цивилизации. Термы существовали во всех крупных городах, их посещали все — независимо от пола и социального статуса. После падения Западной Римской империи в V веке инфраструктура начала разрушаться: акведуки приходили в негодность, города пустели, рушилось централизованное водоснабжение.

Однако важно понимать: бани не исчезли мгновенно. В раннем Средневековье (VI–IX века) купальни продолжали существовать, особенно в монастырях и городах Южной Европы. Настоящий перелом произошел позже — между XIII и XVI веками.

Страх перед смертельными болезнями

Одной из ключевых причин страха перед банями стала средневековая медицина, основанная на учении о четырех жидкостях (гуморах): крови, слизи, желтой и черной желчи. Согласно гуморальной теории, здоровье зависело от баланса жидкостей и взаимодействия тела с окружающей средой.

Считалось, что горячая вода раскрывает поры кожи, а через раскрытые поры в организм может проникать «зараженный воздух» (миазмы). В то время именно миазмы, а не микробы, считались причиной болезней.

Во времена эпидемий — особенно чумы XIV–XVII веков — бани начали восприниматься как прямой путь к заражению. В медицинских трактатах того времени людей убеждали, что мыться опасно, потому что горячая вода «ослабляет тело» и делает его уязвимым для болезни. Сухость кожи, напротив, считалась защитным барьером.

Пандемия чумы

«‎Черная смерть» 1346—1382 годов сыграла решающую роль в формировании массового страха. Пандемия уничтожила до трети населения Европы, и общество искало любые объяснения катастрофе. Бани оказались удобной мишенью:

они были местом скопления людей;

в них использовали общую воду;

в них было тепло и влажно — идеальная среда для «зараженного воздуха».

Во многих городах бани официально закрывались указами властей. Там, где они продолжали работать, их нельзя было посещать в открытую — гости приходили тайно.

Религиозное осуждение

Не меньшую роль сыграла и христианская мораль. Общественные бани в Средние века часто были смешанными — мужчины и женщины мылись, как правило, вместе. Поэтому бани быстро стали ассоциироваться наготой, телесными удовольствиями и сексуальной распущенностью. Это вызывало тревогу у церковных властей.

Начиная с позднего Средневековья, в церковных проповедях бани все чаще упоминались как места соблазна и грехопадения. Некоторые купальни действительно совмещали функции бань и борделей, что еще больше укрепляло негативный образ. В результате страх перед банями стал не только медицинским, но и моральным: посещение купальни могло поставить под сомнение репутацию человека.

В XVII–XVIII веках европейская знать предпочитала менять белье и использовать духи, а не мыться. Считалось, что вода размывает «естественную защиту» тела.

Показательно, что страх перед банями был характерен прежде всего для Западной Европы. В Византии, Османской империи, на Руси и в Скандинавии банные традиции сохранялись.

Лишь в XIX веке, с развитием микробиологии, санитарии и современной медицины, отношение к баням в Европе начало меняться. Работы Луи Пастера и Роберта Коха доказали, что болезни вызываются микроорганизмами, а не миазмами, а чистота снижает риск заражения.

Так, научная революция вернула европейским баням прежний статус. Постепенно страх перед «открытыми порами» исчез: и общественные бани вернулись в города. Купание вновь стало ассоциироваться со здоровьем, а не опасностью.

