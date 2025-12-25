Когда календарей больше, чем дат. Как встречают Новый год в Индии?

Новый год в России отмечают с 31 декабря на 1 января. Для каждой страны — это время перемен, новых задач и планов. А в Южной Азии празднуют долгожданное событие по лунному календарю. Та же Индия живет сразу в нескольких временных измерениях. Читайте в материале MIR24.TV о том, почему Новый год в этой стране может наступить в январе, марте, апреле, а то и в октябре.

2025-й, 2082-й или 2568-й: какой сейчас год?

Пока весь мир готовится считать дни, часы, минуты и секунды до 1 января, на Востоке, например, в Индии и Непале Новый год давно перестал быть событием с фиксированной датой. Здесь смену года отмечают сразу по нескольким календарям, и каждый из них по-своему описывает течение времени. Главный среди них — древний солнечно-лунный календарь Викрам Самват, который опережает григорианский почти на шесть десятилетий.

Лариса Микаллеф кандидат филологических наук, доцент, заместитель заведующего Кафедрой иностранных языков и межкультурной коммуникации по научной работе и международной деятельности Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ, востоковед «В Непале по этому календарю сейчас идет 2082 год, и именно на него приходится официальный Новый год страны — 13 апреля 2025 года. Праздник Нававарша сопровождается храмовыми подношениями, уличными шествиями и ярмарками, которые особенно масштабно празднуются в Катманду и старинном Бхактапуре. Индия живет сразу в нескольких временных измерениях. В большинстве северных и восточных штатах Новый год также наступает в середине апреля, но его названия и традиции меняются от региона к региону.

Где-то этот день отмечают как Вайсакхи (праздник, который символизирует начало сельскохозяйственного сезона и считается Новым годом в Пенджабе).

У тамилов он называется Путханду и открывает новый солнечный год. А в штате Керала в это же время празднуют Вишу, посвященный наступлению астрономического Нового года и переходу Солнца в знак Овна.

«В Махараштре же Новый год, по традиции, встречают еще раньше — в конце марта, когда наступает Гуди Падва, — рассказывает Лариса Микаллеф. — Поэтому в стране одновременно могут сосуществовать 2081-й и 2082-й годы Викрам Самват. Свой отсчет времени ведут и буддийские регионы Индии, где сейчас считают 2568-й год от нирваны Будды.

Миллионы огней и фейерверки: праздничные ритуалы

Праздничные ритуалы приходятся на февраль: в это время отмечают Лосар, тибетско-непальский Новый год, который в 2025 году открывает год Змеи. Не стоит забывать и о Дивали — осеннем фестивале света, который в некоторых северных штатах тоже считается началом нового года.

Он прошел 21 октября 2025 года, озаряя улицы миллионами огней и фейерверками. Такое многообразие дат — не каприз традиции, а отражение сложной культурной мозаики Южной Азии.

«Разные регионы используют свои версии индуистских солнечно-лунных календарей и привязывают праздник либо к астрономическим явлениям, либо к ритму земледельческих работ, либо к дням, посвященным божествам местных пантеонов. Именно поэтому Новый год может наступить в январе, марте, апреле, а то и в октябре — и каждый раз это будет свой, уникальный праздник. В 2026 году принцип распределения новогодних дат в Индии остается прежним, что и в 2025-м: единых общенациональных суток празднования по-прежнему нет, — дополняет в разговоре Лариса Микаллеф.

Каждый штат руководствуется собственным региональным календарем, поэтому праздники приходятся на слегка смещенные даты, но сохраняют привычные временные интервалы: конец марта — середина апреля для лунно-солнечных Новых годов и середина апреля для солнечных.

Определение точной даты — дело астрономии и традиции. Праздники вроде Угади, Гуди Падва, Путханду, Вишу, а также Бенгальского Нового года вычисляются по местным панчангам — традиционным индийским религиозным календарям. Обычно это первый день определенного месяца (чаще всего Чайтра) или момент перехода Солнца в знак Овна, что ежегодно немного «плавает относительно григорианского календаря.

«Для понимания общей картины можно ориентироваться на предварительные астрономические расчеты: начало индуистского Нового года по месяцу Чайтра в 2026 году упоминается в ряде источников как дата около 18 апреля, солнечный Новый год ожидается 13-14 апреля 2026 года. Однако окончательные и точные даты для каждого штата традиционно подтверждают по официальным праздничным календарям или по самому свежему панчангу на 2026 год, поскольку именно эти источники учитывают все религиозные и астрономические нюансы, влияющие на начало года в каждой традиции, — отметила в интервью MIR24.TV Лариса Микаллеф.

Тысячелетние традиции

Новый год — один из самых любимых праздников у многих наших соотечественников. Со времен Петра Великого мы отмечаем Новый год по европейской традиции, и нам кажется удивительным, что не все страны отмечают этот праздник 1 января. Так, например, в Китае приход нового года отмечается по лунному календарю, хотя и европейский праздник 1 января китайцы охотно отмечают.

Особые традиции встречи Нового года сложились в Индии. Бхарат (официальное название страны, закрепленное в ее конституции) — страна многоконфессиональная, что наложило особый отпечаток на ее культуру. Исторически в Индии параллельно существовало несколько календарей. И хотя в 1957 году был введен общенациональный календарь, жители по-прежнему верны тысячелетним традициям.

Юлия Надехина кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и организации управления ГУУ «У большинства древних народов встреча Нового года была связана с началом сельхозработ или со сбором урожая. Так было и в нашей стране до реформы календаря Петра Великого. В Индии же эта традиция сохраняется и сегодня. Стоит отметить, что здесь собирают два, а в южных регионах даже три урожая. Неудивительно, что в стране несколько праздников, которые ассоциируются с Новым годом. Так, например, известный в Индии праздник Макара-санкранти — праздник сбора урожая, в Тамиланде (крупный штат на юге Индии) называется Понгал и отмечается как Новый год. Праздник отмечают в середине января, когда завершен сбор риса, сахарного тростника и куркумы. Как и большинство индийских праздников, Понгал длится несколько дней. Один из дней обязательно посвящают поклонению домашнему скоту, в особом почете остаются коровы.

Пожалуй, самыми известными праздниками Индии являются Дивали и Холи. Формально это не Новый год, но эти два праздника имеют много традиций, схожих с новогодними, и отдельные группы населения таковыми их и считают.

Истоки празднования Дивали уходят в далекое прошлое. Есть несколько версий происхождения праздника и все они связаны с религией. Дату праздника ежегодно определяют по лунному календарю. Дивали — главный осенний праздник, он отмечается в конце октября — начале ноября, после окончания сезона дождей. Праздник символизирует наступление самой темной и холодной поры. Отсюда ключевое для праздника зажигание светильников, давшее название празднику.

«Перед наступлением Дивали обязательно проводят генеральную уборку в доме. Все, кто связан с финансами и торговлей, заводят новые счетные книги. Во время празднования принято поклоняться тем предметам, которые кормят тебя и твою семью. Раньше это были только счеты и ремесленные принадлежности, а в современности к объектам поклонения присоединились компьютеры, — уточняет Юлия Надехина.

Весенний праздник Холи тоже очень популярен среди народов Индии. Одна из главных черт Холи — разноцветные краски, которыми люди посыпают друг друга во второй день празднования. В первый день праздника происходит обязательное сожжение чучела демоницы Холики.

Согласно общенациональному календарю Индии, год начинается с 22 марта и в этот день отмечают праздник Гуди-падва.

Новый год отмечается и по григорианскому календарю, но традиционные праздники Макара-санкранти, Дивали и Холи отмечаются более широко, резюмировала в интервью Юлия Надехина.