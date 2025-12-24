Канун католического Рождества: традиции и история праздника

Канун католического Рождества: традиции, история праздника, чего нельзя делать
25 декабря католические христиане отмечают Рождество Христово. Этот праздник популярен в 145 странах мира. О традициях и ритуалах Рождества, об истории праздника и интересных фактах, связанных с празднованием, — в материале «Вечерней Москвы».
Как проводят Рождество католики
Историк, автор статей по теологии Андрей Захаров отметил, что этот праздник вобрал в себя очень много традиций.
«Праздник имеет обычаи и ритуалы, которые свято соблюдаются, — рассказал эксперт. — Какие-то из них тесно связаны с религией, другие остались с языческих времен».
Все ритуалы, связанные с Рождеством, создают ту неповторимую атмосферу волшебства и ожидания чуда, уточнил Захаров.
Утром 24 декабря в католической церкви обычно служится месса. И верующие уже в предвкушении, ведь заканчивается период ожидания Рождества (или Адвента, как это называется у верующих). Кстати, пост в католической церкви уже не является строгим и обязательным. Прихожанам накануне Сочельника можно сделать себе послабления и попробовать разные вкусности, но все равно в небольших количествах. Есть обязательные блюда, которые готовят к Рождеству, — это лепешки.
В этот день обычно дом приводят в порядок, надевают праздничную одежду. Встреча Рождества начинается с вечерней мессы в храме, которая проходит в ночь с 24 на 25 декабря. На богослужении выносят Христа-младенца, кладут его в ясли. После этого прихожане едут домой, садятся всей семьей за праздничный стол и преломляют рождественский хлеб — облатку. При этом должно быть накрыто не менее 12 блюд. Эта цифра символизирует количество апостолов. За столом обычно есть пустые места — они символизируют членов семьи, которые по каким-то причинам не могут присутствовать на празднике. В этот день принято дарить подарки детям — все-таки канун Рождества.
Рождественские традиции
Многие традиции празднования католического Рождества мы приняли и сделали их новогодними, светскими обычаями. О том, какие именно, «ВМ» рассказал историк Вячеслав Петров.
Традиция наряжать елку пришла к нам из Германии во времена Петра I. А немцы позаимствовали ее у древних кельтов. Обряд украшения дерева имел сакральный смысл и способствовал плодородию.
Обычай запекать рождественского гуся пришел из Англии. Вообще гусь — любимая праздничная птица многих европейцев: в каких-то странах гусей фаршировали яблоками, в каких-то — черносливом, каштанами, грибами, где-то подают гуся под сладким соусом.
Обычай украшать дверь рождественским венком тоже пришел к нам из католической Европы, как и вешать носочки для подарков. Обычай родился в Европе в XIV веке. Родоначальницей его стала Франция.
Ходить от дома к дому и поздравлять друзей и соседей считается исключительно русской традицией. Возможно, это и так. Однако и у католиков есть похожая привычка — в Рождественскую ночь детвора ходит по соседям, поздравляет их с Рождеством и угощается сладкими лакомствами.
Поцелуй под омелой — еще один обычай католического Рождества. Целоваться под веткой омелы нужно обязательно, и даже строгие пуританские условности делают поблажку для такой традиции. Считается, что это приносит счастье и любовь.
В домах устраивают вертепы: композиции с воспроизведением момента рождения Христова. Их принято изготавливать своими руками.
Если не считать небольших географических вариаций, общее в праздновании Рождества в разных странах одно: это семейный праздник, и, чтобы присоединиться к семье за столом в эту ночь, люди проделывают долгий путь. Чем больше родственников собирается за столом, тем лучше.
Главные факты о Рождестве
- Кроме рождественской елки, у католиков принято нарядно украшать дом и территорию рядом с ним.
- Адвент-венок — главный символ Рождества. Его готовят за месяц до Рождества, добавляя к венку по свече в каждое воскресенье.
- Подарки — главная традиция Рождества. Одаривать принято близких родственников и лучших друзей.
- Сочельник — канун Рождества. Время украшать дом и елку, накрывать праздничный стол.
- Рождественская облатка — символическое преломление пресного белого хлебца.
Чего нельзя делать в католическое Рождество
Начиная с 24 декабря и весь следующий день запрещалось:
- ссориться и ругаться;
- отказывать в помощи — как в физической, так и в денежной;
- отказывать в крове животным: они приводят в дом удачу;
- скупиться, украшая дом и накрывая на стол: чем ужин будет богаче, тем лучше пройдет год;
- делать тяжелую физическую работу, а также надо отменить уборку и шитье;
- стричься или бриться;
- отказывать в угощении бедным;
- охотиться, под запретом был забой любого животного, рыбы или птицы перед праздником;
- гадать;
- гасить камин или свечи до рассвета.
