Канун католического Рождества: традиции и история праздника

25 декабря католические христиане отмечают Рождество Христово. Этот праздник популярен в 145 странах мира. О традициях и ритуалах Рождества, об истории праздника и интересных фактах, связанных с празднованием, — в материале «Вечерней Москвы».

© РИА Новости

Как проводят Рождество католики

Историк, автор статей по теологии Андрей Захаров отметил, что этот праздник вобрал в себя очень много традиций.

«Праздник имеет обычаи и ритуалы, которые свято соблюдаются, — рассказал эксперт. — Какие-то из них тесно связаны с религией, другие остались с языческих времен».

Все ритуалы, связанные с Рождеством, создают ту неповторимую атмосферу волшебства и ожидания чуда, уточнил Захаров.

Утром 24 декабря в католической церкви обычно служится месса. И верующие уже в предвкушении, ведь заканчивается период ожидания Рождества (или Адвента, как это называется у верующих). Кстати, пост в католической церкви уже не является строгим и обязательным. Прихожанам накануне Сочельника можно сделать себе послабления и попробовать разные вкусности, но все равно в небольших количествах. Есть обязательные блюда, которые готовят к Рождеству, — это лепешки.

В этот день обычно дом приводят в порядок, надевают праздничную одежду. Встреча Рождества начинается с вечерней мессы в храме, которая проходит в ночь с 24 на 25 декабря. На богослужении выносят Христа-младенца, кладут его в ясли. После этого прихожане едут домой, садятся всей семьей за праздничный стол и преломляют рождественский хлеб — облатку. При этом должно быть накрыто не менее 12 блюд. Эта цифра символизирует количество апостолов. За столом обычно есть пустые места — они символизируют членов семьи, которые по каким-то причинам не могут присутствовать на празднике. В этот день принято дарить подарки детям — все-таки канун Рождества.

Рождественские традиции

Многие традиции празднования католического Рождества мы приняли и сделали их новогодними, светскими обычаями. О том, какие именно, «ВМ» рассказал историк Вячеслав Петров.

Традиция наряжать елку пришла к нам из Германии во времена Петра I. А немцы позаимствовали ее у древних кельтов. Обряд украшения дерева имел сакральный смысл и способствовал плодородию.

Обычай запекать рождественского гуся пришел из Англии. Вообще гусь — любимая праздничная птица многих европейцев: в каких-то странах гусей фаршировали яблоками, в каких-то — черносливом, каштанами, грибами, где-то подают гуся под сладким соусом.

Обычай украшать дверь рождественским венком тоже пришел к нам из католической Европы, как и вешать носочки для подарков. Обычай родился в Европе в XIV веке. Родоначальницей его стала Франция.

Ходить от дома к дому и поздравлять друзей и соседей считается исключительно русской традицией. Возможно, это и так. Однако и у католиков есть похожая привычка — в Рождественскую ночь детвора ходит по соседям, поздравляет их с Рождеством и угощается сладкими лакомствами.

Поцелуй под омелой — еще один обычай католического Рождества. Целоваться под веткой омелы нужно обязательно, и даже строгие пуританские условности делают поблажку для такой традиции. Считается, что это приносит счастье и любовь.

В домах устраивают вертепы: композиции с воспроизведением момента рождения Христова. Их принято изготавливать своими руками.

Если не считать небольших географических вариаций, общее в праздновании Рождества в разных странах одно: это семейный праздник, и, чтобы присоединиться к семье за столом в эту ночь, люди проделывают долгий путь. Чем больше родственников собирается за столом, тем лучше.

Главные факты о Рождестве

Кроме рождественской елки, у католиков принято нарядно украшать дом и территорию рядом с ним.

Адвент-венок — главный символ Рождества. Его готовят за месяц до Рождества, добавляя к венку по свече в каждое воскресенье.

Подарки — главная традиция Рождества. Одаривать принято близких родственников и лучших друзей.

Сочельник — канун Рождества. Время украшать дом и елку, накрывать праздничный стол.

Рождественская облатка — символическое преломление пресного белого хлебца.

Чего нельзя делать в католическое Рождество

Начиная с 24 декабря и весь следующий день запрещалось:

ссориться и ругаться;

отказывать в помощи — как в физической, так и в денежной;

отказывать в крове животным: они приводят в дом удачу;

скупиться, украшая дом и накрывая на стол: чем ужин будет богаче, тем лучше пройдет год;

делать тяжелую физическую работу, а также надо отменить уборку и шитье;

стричься или бриться;

отказывать в угощении бедным;

охотиться, под запретом был забой любого животного, рыбы или птицы перед праздником;

гадать;

гасить камин или свечи до рассвета.

