Что натворил смерч 1984 года вблизи аэропорта Шереметьево

9 июня 1984 года в центральной части Советского Союза произошло редкое для этих широт стихийное бедствие — вспышка смерчей, вызванная столкновением холодного и теплого атмосферных фронтов после длительного периода жаркой и сухой погоды. В результате образовалось не менее восьми смерчевых воронок, которые прошли по территориям Московской, Калининской (ныне Тверской), Ивановской, Ярославской и Костромской областей. Один из них, известный как московско-ярославский смерч категории F1 по шкале Фудзиты, стал причиной значительных разрушений вблизи Москвы, включая территорию около аэропорта Шереметьево.

Начало бедствия: смерч у Шереметьево

Примерно в 13:00 московско-ярославский смерч зародился в Московской области и быстро набрал силу. Проходя вблизи аэропорта Шереметьево, он вывалил значительную часть леса — повалил деревья на обширной полосе, создав характерный лесоповал. Кроме того, вихрь нанес серьезные повреждения близлежащему ангару, а в некоторых источниках упоминается разрушение или повреждение нескольких самолетов и других объектов аэропорта. Это привело к временным нарушениям в работе авиации.

После прохождения зоны Шереметьево смерч продолжил движение на северо-восток, преодолев еще около 13,5 километров, прежде чем ослабеть. Общий путь этого вихря стал одним из самых длинных в тот день — он был зафиксирован в районах западнее Ростова Великого и далее до западнее Данилова в Ярославской области, где в итоге затих. Полоса лесоповала от этого смерча прослеживалась на значительном расстоянии.

Общий контекст вспышки смерчей

Хотя московско-ярославский смерч вызвал заметные разрушения в Подмосковье, наиболее катастрофическим оказался другой — ивановский смерч категории F4 с скоростью ветра до 100 м/с. Он зародился примерно в 15 км к югу от Иванова, прошел через западные пригороды города (Глинищево, Балино, Беляницы, Говядово, Авдотьино), где разрушил дома, перевернул автомобили и вызвал многочисленные жертвы. Далее вихрь вошел в лес, проложив полосу поваленных или сломанных на высоте 1–3 м деревьев, и продолжил путь до Костромской области, где в районе турбазы Лунёво отбросил 50-тонный бак водонапорной башни на 200 метров.

В целом вспышка 9 июня 1984 года привела к значительным последствиям: официально подтверждено 69 погибших и сотни раненых, хотя некоторые оценки предполагают большее число жертв из-за ограниченной информации в советское время. Были повреждены сотни домов, промышленные объекты и инфраструктура.

Редкость явления и его последствия

Смерчи в средней полосе России — редкое явление, и вспышка 1984 года остается одной из самых разрушительных в истории страны. События того дня нашли отражение в культуре: в романе Василия Белова «Всё впереди» (1986) и в фильме Николая Губенко «Запретная зона» (1988), посвященном ликвидации последствий ивановского смерча.

Факт вывала леса у Шереметьево подчеркивает силу даже относительно слабого (F1) смерча в этой серии: он демонстрирует, как вихрь способен в считанные минуты изменить ландшафт, повалив тысячи деревьев и создав просеки, видимые спустя десятилетия.