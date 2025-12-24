Беженцы стали знакомиться в приложении для свиданий ради приглашений в гости

В Лондоне поймали двоих преступников, которые использовали приложение для свиданий для проникновения в дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

Двое беженцев из Афганистана создавали фейковые профили в приложении для знакомств, чтобы втираться в доверие и получать приглашение в гости. 23-летний Рахмат Хан Мохаммади и 27-летний Мохаммед Билал Хотак на протяжении нескольких месяцев обманом попадали в квартиры, а затем под предлогом включения музыки на YouTube выманивали пароли от телефонов.

После этого мошенники находили способ незаметно ускользнуть из квартиры вместе с чужим смартфоном и совершали финансовые операции при помощи банковского приложения. Жертва, которая отлучалась за водой или в туалет, вернувшись, обнаруживала пустую комнату, кражу и мгновенные списания с банковского счета.

Мохаммади обокрал больше 11 человек за пять месяцев. На счету Хотака около пяти жертв. Мошенники получили 5 лет и 3,5 года тюрьмы соответственно.

