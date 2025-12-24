Как герой войны 40 лет прятался от чекистов на необитаемом острове

В конце 1980-х годов пожилой крестьянин из белорусской деревни Бостынь с большим трудом подписал документы, восстанавливающие его в правах гражданина СССР. За десятилетия жизни на необитаемом острове он забыл, как держать ручку. Речь о фронтовике Иване Бушило, который провел 42 года в добровольном изгнании, скрываясь от властей в лесном болоте, дабы избежать каторги.

Боевой путь

Иван Васильевич Бушило родился в 1922 году в Западной Белоруссии, входившей тогда в состав Польши. На фронт Великой Отечественной войны он был призван в августе 1944 года, после освобождения родных мест, и служил пулеметчиком в 1081-м стрелковом полку.

Его боевой путь был хоть и недолгим, но доблестным. В январе 1945-го в Польше под сильным огнем он обеспечил боеприпасами станковый пулемет, лично уничтожил одного немца и взял в плен другого, за это был награжден медалью «За боевые заслуги». Еще одну награду, медаль «За отвагу», он получил при штурме Берлина: 23 апреля 1945 года первым ворвался во вражескую траншею и уничтожил четырех немецких солдат.

Демобилизовавшись в 1945 году ефрейтором, Бушило вернулся в родную Бостынь. Однако мирная жизнь для него продлилась недолго.

Попавший в немилость

Роковым стал 1947 год. По разным версиям, возвращаясь с лесоповала или за папиросами, Бушило столкнулся с местным участковым милиционером и сопровождавшим его лейтенантом НКВД. Вспыхнула ссора, поводом для которой, по словам племянника Бушило Павла Зылевича, стало отношение к маршалу Георгию Жукову, попавшему в то время в опалу. Не стерпев нападки на полководца, под начальством которого воевал Бушило, он в ответ оскорбил, а по одной из версий, даже ударил милиционера. В ответ прозвучала угроза, определившая его жизнь на десятилетия вперед:

«Будешь возле своего Жукова, возле белых медведей» — то есть отправишься на Колыму.

Отец Ивана пытался уладить конфликт, но безуспешно. Понимая реальность угрозы, семья помогла ему скрыться. Вскоре за ним пришли с обыском. И Бушило понял, что иного пути, кроме как исчезнуть, у него нет.

42 года «робинзонады»

Иван Бушило спрятался на труднодоступном острове посреди болот неподалеку от родной деревни. Милиция с собаками пыталась его найти, но без особых знаний местность была практически непроходима. Беглец обустроил землянку, утеплив ее брезентом, тепличной пленкой и сеном. Племянник позже вспоминал, что в ней и зимой было «теплее, чем в хатке». Ел Бушило один раз в день утром, а вечером пил чай. Провизию (еду, махорку) раз в одну-две недели по тайным тропам приносили родные. Со временем у него появился радиоприемник на батарейках, благодаря которому он слушал новости из СССР и зарубежные радиостанции. Чтобы окончательно не одичать, он вел хозяйство: держал ульи, охотился, а иногда тайком выходил на работу к дальним хуторам.

Возвращение в другую эпоху

Несмотря на смерть Сталина и хрущевскую «оттепель», Бушило не доверял переменам и долгое время отказывался выйти. Его племянник Павел Зылевич утверждал, что даже в начале 1980-х «органы» изредка интересовались судьбой беглеца. Окончательно вернуться его уговорили лишь в 1989 году. Племянник пригласил дядю в гости под предлогом встречи с сыном, но среди гостей был сотрудник КГБ, который и объяснил ему, что преследование в отношении его уже прекращено.

Офицер заверил ветерана, что ему ничего не грозит. Вскоре Бушило получил паспорт гражданина СССР и небольшую пенсию. Последние годы жизни, с 1989 по 1994 год, ветеран прожил в маленьком домике в родной деревне. Даже на склоне лет он периодически наведывался в «свой» лес.