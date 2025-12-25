Как менялся воровской мир в 2025 году?

Уходящий 2025 год войдет в историю воровского мира как весьма беспокойное время. За минувшие 12 месяцев один из самых известных криминальных авторитетов Кавказа, Рауль Барцба по кличке Пыза, едва не пал жертвой киллера на похоронах своего «коллеги» в Сухуме, лихая жизнь видного вора в законе Камо Егиазарова (Московского) оборвалась в украинском СИЗО, а Игорь Кокунов (Вася Бандит), который провел в лагерях и тюрьмах более 30 лет своей жизни, получив очередной срок, попросил освободить его от наказания из-за серьезных проблем со здоровьем. На фоне этих событий в России продолжается активная борьба с лидерами преступного мира, которых отправляют на скамью подсудимых по антиворовской статье 210.1 УК РФ. О главных событиях минувшего года, повлиявших на сообщество воров в законе, «Ленте.ру» рассказала главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

«Лента.ру»: Какие события стали ключевыми для мира воров в законе в 2025 году?

Лиля Харина: Знаковым событием, безусловно, стало освобождение из 20-летнего заключения последнего из лидеров дальневосточного организованного преступного сообщества (ОПС) «Общак», вора в законе Олега Семакина (Евы).

Интересно, что два других лидера ОПС — воры Эдуард Сахнов (Сахно) и Олег Шохирев (Малек) — сохранили в заключении свои титулы. Теперь они на свободе в том же качестве, что и 20 лет назад — и за каждым из них закреплен отдельный регион Дальнего Востока.

Из положительных итогов — в 2025 году среди воров в законе не было расправ, да и от болезней и старости их мир потерь тоже не понес. При этом большой конфликт в их среде окончательно зашел в тупик: уже ясно, что разрешению он не подлежит, а прав останется тот, кто проживет дольше.

К событиям исторического значения можно отнести заочное осуждение в Москве грузинского вора в законе Ильи Симонии (Махо), который стоял за устранением Вячеслава Иванькова (Япончика). Принято считать, что расправа над вором не должна оставаться безнаказанной, но в случае с Япончиком все вышло наоборот.

Махо не только не поплатился жизнью за свое преступление — его признали вором, и, похоже, никто не был против. Значит, что-то не так было с Япончиком.

У вас есть версии, с чем связана столь необычная ситуация?

Как мы знаем, в 1975 году, когда Махо еще не был вором, Верховный суд Грузинской ССР приговорил его к 10 годам лишения свободы за умышленную расправу при отягчающих обстоятельствах. Известно, что ворам не свойственно самим проливать кровь, однако есть исключения.

Скажем, их рука не дрогнет, если дело касается чести или если перед ними «****» (самка собаки, жаргонное название криминального авторитета, сотрудничающего с тюремной администрацией — прим. «Ленты.ру»).

Однако расправа, совершенная Махо, не была таким случаем, не имела никакого отношения к воровскому и была совершена из корысти

Как выяснилось, Махо — борец вольного стиля, член ВЛКСМ и студент второго курса педагогического факультета Тбилисского института физкультуры — в селе Рокити четырьмя ударами обуха топора по голове отправил на тот свет спящего отца студенческого товарища по его же просьбе.

Расправу над крестьянином из страха потерять совместно нажитое имущество спланировала его жена после того, как тот стал открыто приводить в дом молодую любовницу. Расправившись с главой семейства, домочадцы собирались продать имущество и переехать в Тбилиси.

Об этом сам Махо поведал после ареста в своем чистосердечном признании

На суде, выгораживая себя, будущий вор обвинил в преступлении сына потерпевшего, и тот взял вину на себя, но суд ему не поверил. Это многое говорит и о самом Махо, и о его «крестных отцах». Бытует мнение, что у грузинских воров 1970-х годов было больше чистоты, но их дела говорят об обратном.

Так, недоучившиеся физрук Махо и циркач Япончик, которые по ряду причин не могли стать ворами в законе, были коронованы грузинами именно в то время.

Что привело к конфликту столь похожих персонажей?

Истоки их конфликта берут начало в конце 1980-х годов в Иркутской области, за которую развернулась настоящая война между «славянами» (славянскими ворами в законе) во главе с Япончиком и «грузинами» (грузинскими ворами в законе) под предводительством Махо.

При этом воровская междоусобица активно подогревалась оперативной частью Тулунской тюрьмы

Япончик, который и сам был не без греха, называя Махо «комсомольцем» (ворам строго запрещались любые контакты с властями), конечно же, был посвящен в детали его дела. Но и Махо отыгрывался на биографических «слабостях» Япончика — бывшего студента циркового училища (профессия циркача (клоуна) была несовместима с воровскими понятиями).

Именно так еще в 1970-х годах некоторые «грузины», коронуя заведомо недостойных кандидатов, создавали почву для будущих распрей внутри воровского мира, которые мы наблюдаем и сегодня. Причем порой участники этих современных распрей — как раз те самые воры из 1970-х.

«Он выше остальных на несколько голов»

Кто в 2025 году возглавлял мир воров в законе?

Пока есть Захарий Калашов (Шакро Молодой), равных ему не будет — он на много голов выше остальных, преступная элита мирового уровня и последний из «великих паханов». Он больше полувека варится в самой воровской гуще и уже 25 лет руководит этим миром непосредственно — уникальный случай в истории.

До тех пор, пока Шакро в игре, воровской мир потрясения не ждут — большая свара будет после. Второй по влиянию после Шакро — это Лаша Шушанашвили (Руставский), его наиболее вероятный преемник по капиталу и «стажу». В том числе за счет Лаши ослабло влияние Тариэла Ониани (Таро) и Мераба Джангвеладзе (Сухумского).

Вокруг последних редеют ряды воров «старой школы», на которых держалось могущество клана. Впрочем, и в ближнем окружении Шакро есть вор, способный со временем занять его место.

Какие события, произошедшие среди воров за минувшие 12 месяцев, повлекут за собой наиболее серьезные последствия?

Безусловно, главное из таких событий в 2025 году — это расправа в Тбилиси над Леваном Джангвеладзе, братом Мераба Сухумского — лидера землячества Сухума. Для Мераба это был тяжелейший удар, от которого, как считают, ему не оправиться. Его затянувшееся бездействие служит тому подтверждением.

На втором месте — кавказские разборки лета и осени: низложение Тимура Капбы (Гули) и ранение Рауля Барцбы (Пызы). Считать их местечковыми было бы заблуждением, поскольку они координировались из центра. А на почетном третьем месте — зачистка в России верхушки азербайджанского воровского мира.

Она коснулась Вагифа Сулейманова (Бакинского, или Дипломата) и Заура Шипилова (Нахичеванского). Насколько я знаю, работа в этом направлении не закончена — азербайджанские криминальные авторитеты по-прежнему в зоне риска.

Как российские правоохранительные органы в уходящем году работали по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ?

Воров, которых можно привлечь к ответственности по статье 210.1 УК РФ, хватит еще надолго. В некоторых российских регионах они пока живут легально — часть из них точно попадет под будущие посадки.

Кроме того, ожидается экстрадиция ряда воров из-за рубежа и «раскрутка» тех, кто уже отбывает наказание по другим составам преступлений

В 2025 году по статье 210.1 УК РФ осудили 10 воров в законе — последним по времени стал 59-летний Рашид Хачатрян (Рашид Джамбульский). Шестеро из осужденных — россияне, причем далеко не рядовые фигуры: Юрий Пичугин (Пичуга), Сергей Браженский (Рамс), Владимир Жураковский (Пухлый), Андрей Вознесенский (Хобот), Степан Фурман (Степа Мурманский) и Игорь Кокунов (Вася Бандит).

На очереди в судах дела еще шестерых воров, пятеро из которых — жители регионов: Подмосковья, Кабардино-Балкарии, Курской, Тверской и Оренбургской областей.

«Воры осваивают север Африки»

Какие регионы в 2025 году стали убежищами для воров в законе?

Нынешние воры для жизни выбирают приморские страны с теплым климатом. Из Турции, где им становится все менее комфортно, они перебираются в соседние Болгарию, Черногорию и на Кипр. Кроме того, они активно осваивают север Африки, а некоторые состоятельные воры предпочитают Дубай (ОАЭ).

Мощнейшая грузинская диаспора по-прежнему сохраняется в Греции, сильное представительство у воров есть и в Италии. Сегодня как минимум по одному вору, наверное, есть в каждой стране ЕС. К слову, в Москве тоже есть воры, которым пока все нипочем — в основном с Кавказа, по одному от каждой национальности, поддерживающей воровские традиции.

Важно отметить: воры в России дорожат своим привилегированным положением, поэтому активности не проявляют и от европейских «коллег» держатся подальше. По сути, российские и зарубежные воры — это самодостаточные миры, которые не пересекаются. К тому же, для некоторых «москвичей» очная встреча с «иностранцами» может закончиться печально.

Как обстоят дела у представителей воровского мира в странах бывшего СССР?

Из республик бывшего СССР безопаснее всего воры чувствуют себя в Армении — но, разумеется, местные. В Средней Азии на государственном уровне воров истребляют как вид. Можно вспомнить ликвидацию Камчибека Кольбаева (Коля Киргиз) в Киргизии и осуждение Бахтиера Кудратуллаева (Бахти Ташкентского, или Бахти Янгиабадского) в Узбекистане.

Один из самых влиятельных криминальных авторитетов Казахстана Айткали Маймушев (Леха Маймыш) при загадочных обстоятельствах сгинул в одном из СИЗО Карелии. Позже в Казахстане задержали Самаркана Ахметова (Самар), а Серика Джаманаева (Серик Голова) уморили в одной из местных колоний.

В Белоруссии, где есть только доморощенные воры, они тише воды и ниже травы, поэтому оперативная обстановка там стабильная и спокойная.

В странах Прибалтики нелегально живут грузинские воры, но громких арестов там не было давно

А как обстоит дело с ворами в законе на Украине?

О воровской активности на Украине и в зоне СВО пока не слышно. Если не ошибаюсь, единственный случай, когда вор открыто выступил в пользу одной из сторон, был с самым молодым из них, Георгием Киладзе (Гегой Озургетским), который заявил, что на него выходили российские спецслужбы с целью дестабилизации обстановки на Украине, но он отказался.

Впрочем, на мой взгляд, видео с этими признаниями было записано под давлением.

«Среди воров должен появиться хакер»

Кто приобрел и потерял воровские титулы за минувшие месяцы?

Гули — единственный вор, лишившийся титула в этом году. Удалось вернуть свой титул тоже всего одному криминальному авторитету, 79-летнему Валерию Хашбе (Ткварчельскому). Благодаря Шакро уже 10 лет воровская среда не пополняется новыми «кадрами».

Всего в мире сейчас 400 воров в законе, из которых в заключении каждый четвертый. Воров с условно русскими фамилиями — 44 человека, ровно половина — в заключении. Воры в законе Пичуга и Олег Медведев (Шишкан), которые когда-то казались неприкасаемыми, сегодня отбывают пожизненные сроки.

Такие же сроки потенциально могут получить и другие воры в законе во главе мощных ОПС, когда лишатся своего временного иммунитета.

Появилось ли что-то новое в работе российских правоохранительных органов по отношению к ворам в законе?

В отношении воров система отлажена давно и работает бесперебойно. Разве что прибавилось хлопот по линии международного сотрудничества, поскольку воры теперь рассеяны по всему свету.

Сегодня криминал по всему миру все больше уходит в цифровую среду. Воры как-то реагируют на этот тренд?

Невероятно, но о влиянии воров в законе на киберпреступность сведений нет. Если это будущее криминала, наверное, воры многое упускают. По идее и в духе времени, после разморозки «моратория Шакро» (на новые коронации) среди воров-неофитов должен появиться хотя бы один хакер!