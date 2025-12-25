Раскрыта тайна сотен выброшенных на пляж старинных туфель

На пляж Огмор-бай-Си, Уэльс, вынесло около 200 ботинок, изготовленных в викторианскую эпоху. Об этом пишет «Би-би-си».

Таинственную находку сделали волонтеры, убиравшие мусор на берегу. Во время работы они нашли на мелководье сотни старых кожаных туфель, подбитых гвоздями. Как они оказались на пляже — неизвестно.

Местные жители предположили, что их вынесло течением из итальянского грузового судна, затонувшего неподалеку от Огмор-бай-Си 150 лет назад. Оно столкнулось со скалой Таскер и пошло ко дну вместе с обувью, которую перевозило.

Как рассказывают волонтеры, среди обнаруженных ботинок можно различить и женские, и мужские, и детские пары. Некоторые из них все еще находятся в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что в штате Вашингтон, США, на пляж вынесло кроссовку с останками медведя внутри. Шериф пока не смог определить, как кости хищника оказались в человеческой обуви.