Зачем немцы клеймили советских военнопленных «адским камнем»

Нацистское командование и простые солдаты во время Великой Отечественной войны относились к советским военнопленным демонстративно жестоко. Это было направлено на подавление воли к сопротивлению, потому что, несмотря ни на что, на захваченных территориях гражданские и сбежавшие военнопленные постоянно организовывали партизанские отряды. Последние были особо опасны для Рейха, поэтому сразу после пленения партизан их клеймили.

Адский камень

Сколько граждан СССР прошло через немецкие концлагеря, до сих пор точно неизвестно. Официальные советские источники говорят о 4,56 миллиона человек, но среди них не учтены партизаны и лица, участвовавшие в военизированных формированиях. Зарубежные исследователи склоняются к цифре 5,7 миллиона, немецкие официальные лица сообщают о 5,24 миллиона. Большинство из них попали в неволю в первые годы и даже месяцы войны, когда нацистские войска стремительно продвигались вглубь страны, а подразделения Красной армии оказались неготовы к боевым действиям, что сделало их лёгкой добычей.

Согласно немецким данным, уже к началу 1942 года было пленено порядка 3,9 миллиона человек – то есть около 70 процентов всех захваченных в ходе войны советских солдат. И хотя в лагерях к тому моменту оставалось только 1,1 миллиона человек, перед Германией так или иначе стояла непростая задача – управиться с огромной массой людей, среди которых всегда находились те, кто норовил не подчиниться или совершить побег.

Вероятно, именно поэтому Верховное командование вермахта (ОКВ) 16 января 1942 года издало распоряжение о клеймении советских военнопленных.

«Ввиду того, что советские военнопленные при побегах большей частью снимают с себя опознавательные знаки и не могут быть опознаны как военнопленные, в частности как советские военнопленные, приказываю: каждому советскому военнопленному нанести ляписом клеймо на внутренней стороне левого предплечья», — цитирует документ в книге «Империя смерти» советский публицист Людмила Чёрная.

Ляпис – весьма токсичное неорганическое соединение — азотнокислое серебро. В медицине он используется для прижигания и стерилизации ран, а также для удаления мелких бородавок. В то же время при длительном контакте с кожей вещество способно вызвать химические ожоги, оставляя чёрные пятна, и поэтому неспроста было прозвано «адским камнем».

Попытка №2

Правда, людоедская норма действовала меньше двух недель – до 27 января 1942 года. ОКВ отменило своё распоряжение, чтобы вновь вернуться к нему спустя полгода.

На этот раз нацисты решили наносить метку ланцетом – колющим хирургическим инструментом с обоюдоострым лезвием для вскрытия нарывов, предшественником скальпеля. Новый документ, вышедший 20 июня, подробно описывал процедуру, как она должна была наноситься.

Клеймо имело форму острого угла в 45 градусов в виде перевернутой литеры «V» (Л) со сторонами в один сантиметр. Делать его следовало на левой ягодице на расстоянии ладони от заднего прохода: сначала натянутую кожу надрезали раскалённым инструментом, а затем в порезы вводили тушь.

Отдельно подчёркивалось, что процедура клеймения, чтобы не обременять немецких врачей, не должна рассматриваться как медицинское мероприятие. Осуществлял её санитарный персонал или просто срочно обученные люди из числа советских же военнопленных. В качестве «медицинской меры» им предписывалось при выполнении процедуры избегать слишком «глубоких, кровоточащих порезов». Однако делалось это не из заботы о заключённых, а лишь для того, чтобы свести к минимуму перебои в работе узников. Для этого клеймение по возможности проводилось по местонахождению рабочих команд.

По завершении процедуры, дату проставления знака отмечали в личной карте пленного. Само клеймо следовало проверить через 14 дней, четыре недели и через три месяца, и, если оно стало незаметным, его следовало проставить снова.

При этом распоряжение касалось лишь заключённых, находившихся в ведении ОКВ. Завершить «разметку» пленных предписывалось к 30 сентября 1942 года, а среди вновь поступивших — при первой санитарной обработке. Однако и командованию отдельных войск, например сухопутных, поручалось издать соответствующие приказы. Впрочем, времени на это у них не оказалось: 3 августа 1942 года была отменена вторая и последняя директива о клеймении. Как указывалось в последовавшем затем письме: «Ввиду изменения процедуры временно прекратить проведение клеймения русских».

Затея на миллион

Внятных разъяснений, почему немцы решили отказаться от своих планов, естественно, не последовало. По некоторым данным, идея нанесения меток вызвала споры среди нацистской верхушки. Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп в своих показаниях на Нюрнбергском процессе якобы указывал, что начальник ОКВ Вильгельм Кейтель интересовался у Адольфа Гитлера, имеются ли с точки зрения международного права возражения против клеймения советских военнопленных. По слухам, услышав мнение главы МИД, что это не входило в расчёт, командующий приказал отменить процедуру.

Такая версия, конечно, имеет право на жизнь. Но в то же время сложно поверить, что немецкое руководство, и так наплевавшее на соблюдение Женевской конвенции 1929 года об обращении с пленными, вдруг отступило, когда встал вопрос о нанесении каких-то меток.

Вполне возможно, что власти Германии просто нашли затею экономически невыгодной. Необходимость не только нанесения, но и постоянного контроля за метками наверняка отнимала бы немало времени, которое в другой ситуации узники тратили бы на работу.