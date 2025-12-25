Табасараны: как язык древнего народа попал в Книгу рекордов Гиннеса

На юге Дагестана живёт народ, чей язык считается одним из самых сложных в мире. Речь о табасаранах — древнем коренном населении горного края. Их насчитывается около 137 тысяч, и главная их особенность — не только богатая культура, но и удивительный язык, попавший в Книгу рекордов Гиннеса.

© Соцсети

Корни в глубине веков

Табасараны (их также называют табасаранцами) — один из древнейших народов Дагестана. В письменных источниках, например, в «Армянской географии» VII века, они упоминаются под именем «таваспар». Исторически их земли делились на северные, управляемые кадиями (судьями), и южные, где правили майсумы. После вхождения в состав Российской империи в 1866 году был образован Кайтаго-Табасаранский округ. Сегодня большинство табасаранов живёт в Табасаранском, Хивском и Дербентском районах, а также в городах Дагестана.

Феномен языка: 48 падежей и не только

Табасаранский язык — это настоящий лингвистический феномен. Он принёс народу мировую известность, будучи отмеченным в Книге рекордов Гиннеса как один из самых сложных. Главная особенность — невероятное количество падежей. Разные исследователи называют цифры от 46 до 52. Для сравнения: в русском их шесть, в финском — около пятнадцати.

Но сложность не только в этом. Язык обладает уникальной системой ориентации в пространстве. Как писал лингвист Игорь Мельчук, в нём существует специальная частица, означающая «по направлению к…». Она сочетается с указаниями на движение к объекту, от него или даже на нахождение внутри движущегося предмета (например, в машине). Это позволяет описывать положение и движение с хирургической точностью.

Как живут хранители сложного языка

Несмотря на лингвистическую сложность, табасаранский язык живёт и развивается. Как отмечает исследователь Габибат Азизова, представители других дагестанских народов, погружаясь в среду, могут освоить его за несколько месяцев. В быту многие табасараны также владеют русским, азербайджанским или лезгинским языками.

Традиционная культура тесно связана с природой горного Дагестана. Исторически основными занятиями были террасное земледелие, садоводство, виноградарство и отгонное скотоводство. Женщины этого народа славятся как искусные ковровщицы, а их традиционный костюм украшают сложные серебряные украшения. Мужчины достигли высот в резьбе по дереву и камню — изящные орнаменты на балках, дверях и ставнях являются визитной карточкой табасаранских сёл.

Письменность, пришедшая в XX век

Интересный парадокс: при всей древности языка собственная письменность у табасаран появилась только в 1930-х годах. Её создали на основе кириллицы. До этого грамотность была связана в основном с арабским письмом, использовавшимся для религиозных целей.

Сегодня табасаранский язык изучают в школах, на нём издают книги и газеты. Его сложность — не барьер, а предмет гордости. Он является живым свидетельством того, как в одном из уголков России сохраняется уникальное языковое наследие, заставляющее лингвистов всего мира снова и снова обращаться к его изучению. Табасараны доказали: величие народа измеряется не только численностью, но и богатством его культуры и языка.