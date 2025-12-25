Редкого семирукого осьминога увидели четвертый раз за 40 лет

У побережья Калифорнии, США, семирукого осьминога заметили четвертый раз за 40 лет. Об этом пишет People.

Открытие сделал океанографический исследовательский центр MBARI. Его сотрудники сняли редкого осьминога на видео на глубине 700 метров. В щупальцах он держал медузу-шлемника и поедал ее.

Семирукий осьминог Haliphron atlanticus — один из крупнейших видов осьминогов на планете. Его длина может достигать четырех метров, а вес — около 75 килограммов.

Свое название он получил из-за анатомической особенности самцов: их восьмая рука (гектокотиль) свернута в мешочек под правым глазом, поэтому внешне кажется, что у них всего семь рук. Гектокотиль функционирует как репродуктивный орган: во время спаривания он переносит сперматофоры к самке, после чего может отделиться.

