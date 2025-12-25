Женщина с редкой болезнью прославилась в Сети благодаря мужу

Блогерша Ариэль Лет, которая страдает редкой болезнью, сделала макияж с помощью мужа и прославилась в сети. Об этом пишет People.

23-летняя жительница Теннесси родилась с артрогрипозом — заболеванием, поражающим суставы и приводящим к ограничению подвижности. Американка часто просит в создании макияжа помощи у своего супруга Джоша. Он держит перед ней кисть с продуктом из декоративной косметики, а она двигает головой, чтобы нанести его на лицо.

Ариэль рассказала, что идея видео, которое недавно завирусилось в сети, принадлежала именно Джошу.

«Он увидел, как я делаю макияж, и спросил: "А не будет ли проще, если я подержу кисти?". Меня поразило насколько он искусно держит их в руках. Он обратил внимание на ракурсы, которые я использую для съемки видео. Так, он опирается локтем на стол и говорит мне: "Отрегулируй кисть так, как тебе нужно". С тех пор мы делаем макияж вместе», — объяснила женщина.

По словам инфлюэнсерши, она не ожидала такой бурной реакции на видео. Помимо многочисленных положительных комментариев, она получала письма от родителей, дети которых также страдают артрогрипозом.

«Я искренне не думала, что все так обернется. Я думала, что просто выложу видео, потому что мне очень понравился макияж глаз. Ко мне обращалось очень много родителей. Они говорили, что мои ролики помогают и вдохновляют их детей», — поделилась она своими впечатлениями с журналистами.

