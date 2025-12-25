Кто в 1947 году развязал советско-американскую войну

Образ чукчей в донесениях первых русских землепроходцев был однозначен: грозные и свободолюбивые воины. Капитан Дмитрий Павлуцкий, в XVIII веке пытавшийся покорить Чукотку, дал исчерпывающую характеристику: «Народ сильный, рослый, смелый... любящий свободу и не терпящий обмана, мстительный». Их воинский дух воспитывали с детства, их доспехи из моржовой кожи порой не брала пуля, а спокойное отношение к смерти делало их неукротимыми противниками.

Вековая война через пролив

Испокон веков главными соперниками чукчей были не соседи-коряки, а эскимосы, жившие на американском берегу Берингова пролива. Легенды гласят, что многовековая вражда началась из-за предательства и мести. С тех пор чукотские воины на боевых байдарах, иногда числом до тысячи человек, регулярно пересекали 80-километровый пролив. Целью были набеги за добычей, а самым желанным трофеем — жены-эскимоски, служившие живым доказательством доблести. Любопытно, что в периоды затишья те же семьи, связанные узами крови и брака, мирно торговали и навещали друг друга.

1947 год: Традиция в эпоху «холодной войны»

С приходом советской власти образ жизни оленеводов и охотников на краю земли изменился несильно. Граница между континентами оставалась условной, и родственные связи через пролив не прерывались. Однако глобальная политика внесла свои коррективы. После Второй мировой войны Берингов пролив из простора для байдар превратился в потенциальный фронт «холодной войны». И СССР, и США укрепляли здесь свои рубежи войсками и техникой, наблюдая друг за другом через узкую полосу воды.

В этой взрывоопасной атмосфере в октябре 1947 года и произошёл инцидент, будто сошедший со страниц древних легенд. Группа советских чукчей, следуя многовековому обычаю, высадилась на Аляске в районе Уэйлса, напала на эскимосское стойбище, учинив разгром, после чего скрылась в море.

На грани большой войны

Строго говоря, фактически это можно было рассматривать, как агрессию СССР против США. Атмосфера была так накалена, в регионы стянуто столько войск, что достаточно было малейшего повода для развязывания боевых действий. И чукотский разбойничий рейд вполне мог стать таким поводом.

Однако, обе державы, к счастью, были не готовы к началу новой войны. И советское, и американское правительства позаботились о том, чтобы замять этот инцидент. Граница отныне была надежно заперта, посещение родных разрешалось строго по спискам, и ни о каких разбойничьих рейдах речи больше не шло.