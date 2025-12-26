Как празднуют Рождество в разных странах

25 декабря католики латинского обряда, православные Греции, а также представители разных конфессий протестантизма отмечают один из главных праздников для верующих Рождество Христово. О подготовке к празднику на разных континентах и о современных рождественских традициях MIR24.TV рассказали уроженцы республик СНГ, которые уже много лет живут за границей.

© Мир24

Adventszeit в Германии

Германия родина протестантизма. Наряжать елку на Рождество начали тоже именно тут. Современные немцы и в наши дни сохраняют старинные традиции.

© Фигурки святого Николая и Крампуса

К Рождеству начинают готовиться еще с поздней осени. Веселые костюмированные шествия по улицам городов в день святого Мартина 11 ноября прямая дорожка к Адвенту. И во многих торговых центрах появляются объявления, чтобы родители детей до 12 лет приносили сапожки для подарков ко дню святого Николая 6 декабря. Если же ребенок вел в течение года себя не очень хорошо, то к нему заглянет Крампус с розгами его фигурки до сих пор вешают на елки в качестве назидательного напоминания.

Можно взять готовый бумажный сапожок, раскрасить его дома с ребенком и снова принести в магазин. И судя по надписи мелким шрифтом на этих объявлениях о том, что групповые заявки от детских садов не принимаются, напрашивается вывод получать подарки даром здесь очень любят в больших количествах. Обычно сапожки наполняют сладостями или недорогой канцелярией цветными карандашами, фломастерами, даже воздушным пластилином.

На латыни adventus означает «пришествие. Adventszeit, время Адвента, начинается за четыре воскресенья до Рождества. И почти совпадает с православным рождественским постом, который неизменно начинается 28 ноября.

В этом году первую свечу венка Адвента (Adventskranz) зажгли 30 ноября. Их тоже четыре по числу воскресений. Первая означает надежду ожидание пришествия Христа, вторая веру в это, третья радость от близости Рождества, а четвертая мир и покой, которые Христос принес на землю со своим рождением. Изначально свечей было 24 по количеству дней до Рождества: так задумал лютеранский пастор по фамилии Шинфельдт в 1839 году. В итоге, повлияла, наверное, инфляция: 20 маленьких свечек исчезли, остались 4 крупных только для воскресений.

Кстати, красивый праздник в честь святой Люции, когда на голову юной девушки возлагается венок из свечей 13 декабря, в Германии не прижился перекочевал в Скандинавию.

Также декабрь в Германии сложно представить без рождественской ярмарки Weihnachtsmarkt и парада, когда по улицам едут Санта-Клаусы со свитой: эльфами, феями, великанами на ходулях и белыми медведями.

Ольга Колесникова ветеринар: Мои первые впечатления от Рождества в Германии связаны именно с ярмаркой. Это было 10 лет назад, во время моего волонтерского года в Германии. Я побывала на такой Weihnachtsmarkt. Потом узнала, что в любом городе их бывает несколько. То есть они очень популярны, и там всегда стоит вертеп. Кстати, я смотрела как-то выступление одного российского священника, и он говорил, что сейчас в Европе все перевернуто, никто ничего не празднует и нет вертепов. Так вот, такого количества вертепов, как в Гамбурге, я не видела нигде.

© Вертеп на рождественской ярмарке в Гамбурге

Вертепы это сценки рождения младенца Христа в яслях рядом с осликом и овечками. В зависимости от умения мастеров и размера, здесь помимо Девы Марии, Спасителя и святого Иосифа, можно увидеть и ангелов, и трех волхвов.

«Что еще привлекательного в этих ярмарках? Запах, конечно, невероятный: жареные каштаны и миндаль, Schmalzkuchen, колбаски, печеные яблоки все готовят прямо на месте. И варят глинтвейн название произошло от немецкого «Glühwein. Мясо и рыба запекаются тут же на открытом огне. Вегетарианцы тоже голодными не останутся. Они могут отведать шампиньоны под белым соусом с булочкой, в красках описывает Ольга.

Schmalzkuchen традиционная сладкая выпечка из дрожжевого теста на свином сале. Для приготовления потребуется:

500-600 г муки; 30 г свежих дрожжей; 250 г молока; 100 г сахара; 100 г свиного жира; 2 яйца; 1 чайная лодка натертой лимонной цедры; соль по вкусу.

Замешивается сдобное тесто из половины нормы молока, а когда оно поднимется, туда добавляют растопленный свиной жир, лимонную цедру, оставшееся молоко и яйца. Массу доводят до однородности, оставляют на 10 минут, а потом режут на порционные кусочки. Оставляют еще на 20 минут, а после жарят в большом количестве масла. Готовое кушанье выкладывают на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки жира, а потом подают на большом блюде, посыпав сверху сахарной пудрой. Довольно простой рецепт в отличие от традиционного штоллена, который зреет весь Адвент до самого Рождества почти у каждой немецкой хозяюшки.

Кроме того, ярмарки центр притяжения мастеров, а не только поваров и пекарей. Поэтому обязательно среди огромного выбора найдется сувенир ручной работы по душе.

В день Рождества дети снова получают подарки их приносит уже не святой Николай, а Weihnachtsmann.

«Адвент время поста и глубокой молитвы. И календарь Адвента (Adventskalender) был задуман не просто для забавы. Раньше ребенок, прежде чем открыть очередное окошечко, должен был вспомнить, что хорошего и плохого он сделал. Все сопровождалось молитвой то есть, все не просто так для религиозных людей, это обязательный рождественский ритуал, хотя ему чуть более 100 лет, объясняет собеседница.

Buon Natale!

Традиция устанавливать вертепы популярна в разных странах Европы. Например, в Испании их называют белены, а в Италии презепы от итальянского слова presepio.

У Иосифа Бродского даже есть одноименное стихотворение:

Младенец, Мария, Иосиф, цари, скотина, верблюды, их поводыри, в овчине до пят пастухи-исполины — все стало набором игрушек из глины.

Презепы можно увидеть не только в церквях, но и во дворах домов и в магазинах. В Италии аналогично делают венок Адвента со свечами.

Виолетта Сватных вокалистка: Празднуют обычно с 24-го декабря на 25-е, кто-то идет на церковную службу, кто-то отмечает дома. Мы ездим всегда к родителям на обед 25 декабря. Итальянцы, в основном, рождественские выходные проводят в домашнем кругу: либо у кого-то из родственников собираются всей семьей, либо идут в ресторан, а елку надо успеть поставить до 8 декабря. И если в Германии подарки открывают накануне Рождества вечером, то в Итали утром 25 декабря просыпаются пораньше, чтобы скорее открыть заветные коробочки.

С официальными выходными в Италии ситуация следующая. 24 декабря многие еще работают либо полный день, либо короткий. Зато отдыхают не только в Рождество. 26 декабря отмечают день святого Стефана, поэтому магазины тоже будут закрыты два дня подряд.

В некоторых городках, допустим, в Азиаго, ездят рождественские поезда, которые возят по улицам детей и взрослых. Витрины украшают композиции из хвои, ягод и цветов. И, безусловно, адвент-календари всевозможных форм и расцветок.

© Рождественский поезд Freccia Cimbra в Азиаго

Подарки в чулочки, носочки или башмачки послушным итальянским детям кладет Babbo Natale. А вот к непослушным может заглянуть злая фея Бефана и подбросить уголек.

Но так как очаги с настоящими дровами отыскать в современных домах сложно, а проучить шалунишек необходимо, итальянцы придумали оригинальный рецепт. Для сладкого уголька Бефаны нужно всего несколько ингредиентов:

400 мл воды; 300 г сахарного песка; 1 сырой яичный белок; 1 столовая ложка граппы (в России можно использовать водку); черный пищевой краситель (или активированный уголь безопасно и полезно); 100 г сахарной пудры; 0,5 чайной ложки лимонного сока.

Из сахарного песка и воды варят густой сироп до коричневого цвета. Все остальные составляющие взбиваются в однородную массу и добавляются в получившуюся сахарную карамель. И нужно постоянно помешивать, чтобы смесь не расслоилась. В итоге должна образоваться густая пористая черная субстанция. Ее выливают в смазанную маслом форму (лучше выстелить пергаментом), а после застывания разрезают и раскладывают по носкам озорников.

«Из блюд вообще стоит выделить котекино. Его готовят из свинины. Это домашняя колбаска со специями. Подают обычно с чечевицей. Но современный рождественский стол сейчас зависит от предпочтений семьи. Моя итальянская свекровь, например, готовит очень вкусные блюда из рыбы и морепродуктов, поясняет Виолетта.

Все деловые вопросы итальянцы стараются уладить до окончания ноября, потому что знают: иначе до февраля оплаты по счетам можно будет не ждать соотечественники станут оправдывать свою несостоятельность праздниками. Завершение года, по сути, начинается с Адвентом. И все важные дела лучше либо доделать до рождественской поры, либо заняться ими со свежими силами в новом году.

Light Up по-канадски

Перенесемся из Евразии в Северную Америку. В Канаде приближение Рождества тоже ощущается с началом декабря от влияния европейской культуры здесь никуда не деться исторически. И в некоторых городах каждый год происходит маленькое чудо.

© Light Up в Кокрейне

Дина Анкундинова музыковед: У нас в Кокрейне есть одна очень милая традиция каждый год в конце ноября проходит Cochrane Light Up. Это один из главных вечеров в жизни нашего городка, вечер, когда все жители собираются в историческом центре, на главной улице, и мы «официально включаем Рождественские огни. Полиция перекрывает проезжую часть, и улица с городской площадью превращается в променад, везде раздают бесплатный горячий шоколад, хот-доги, люди стоят у костров, дети бегают с огоньками, музыка, елка, гирлянды, на сцене артисты, танцоры и хор пенсионеров очень теплая, домашняя атмосфера. Чувствуешь, что вот, все, зима и рождественский сезон действительно начались.

Дина рассказывает, как люди приходят с семьями, встречают соседей, знакомых: общаются, гуляют, заходят в местные магазины и кафе, делают друг другу какие-то маленькие подарки, проводят разные акции или раздают угощения. По словам жительницы Кокрейна, смысл всего этого очень прост создать ощущение общности, ведь все окружающие «один город, а не просто люди, живущие в разных домах.

В больших городах тоже есть нечто похожее, просто мероприятия могут называться иначе и выглядеть более масштабно: огромные елки в центре, парады огней, большие фестивали света. Однако идея неизменна зажечь огни и вместе войти в сезон праздников.

«Рождественская традиция с огнями и светом имеет, несомненно, христианские корни. Рождество это праздник рождения Иисуса Христа, а в Священном Писании Христос говорил, что Он «Свет миру. В 8 главе 12-й стих Евангелия от Иоанна гласит: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме…. Отсюда вот эта тема света, который приходит в темноту. Свечи, гирлянды, фонари, елки, витрины это как визуальная проповедь в современном обществе: в темноту приходит Свет, продолжает рассказ христианка.

К тому же для протестантской, англосаксонской культуры характерна идея «живой веры это не только что-то «внутри, а часть общественной жизни: город собирается, поет гимны, слушает хор, зажигает елку, мэр или пастор говорит слова о Доброй Вести, о Любви, о Свете, о Надежде.

Поэтому здесь накануне Рождества проходят Candlelight Carol Services. Название говорит само за себя: люди собираются петь рождественские гимны со свечами. Причем в молельные дома приходят не только «воцерковленные люди. Многие вообще не ходят в церковь регулярно, но на такое рождественское пение приходят каждый год, как на что-то очень родное и домашнее. И в протестантских церквях тоже каждое воскресенье Адвента появляется сияющая символическая свеча.

В больших городах часто проводят Christmas concerts, где звучат и классические гимны, и современные христианские песни поклонения и восхваления Богу. Формы бывают разные. Где-то это совсем скромное пение простого хора a capella или под аккомпанемент либо органа, либо фортепиано. Где-то добавляют гитару, скрипки, делают современные аранжировки.

«Есть еще традиция door to door caroling, когда люди группой ходят по соседям, поют рождественские гимны прямо у дверей, иногда дарят печенье или открытки. Сейчас это реже, чем раньше, но в маленьких городках и «churchy районах до сих пор живо принести другим и музыку, и свет, и ощущение праздника. Многие семьи знают хотя бы несколько рождественских песен наизусть, дети подпевают, даже если обычно в церковь не ходят. Картинка остается одной и той же: зима, темнота, люди стоят рядом, поют и держат маленький огонек в руках, описывает канадские традиции собеседница.

Рождественские парады Санты практически не отличить от европейских. И канадская кухня больше напоминает меню Франции или Великобритании. Главное блюдо на Рождество такое же, как и на День Благодарения фаршированная индейка с соусом gravy. Из Квебека по всей стране распространился фастфуд poutine картошка фри с соусом и сыром, ее едят и в будни, и в праздники.

Кстати, шотландское песочное печенье Shortbread здесь тоже очень любят. Нужно всего три продукта, не считая щепотки соли: сливочное масло (225 г), сахар (70 г) и мука (270 г). Они смешиваются, получается тесто. Его нужно положить в холодильник, чтобы оно приобрело пластичность. Потом тесто раскатывают и вырезают либо кругляшки, либо треугольники, либо квадратики.

В Канаде только под Рождество начинают продавать темный шоколад и мороженое с ментолом, а также марципаны: эти сладости считаются праздничными. Запивать вкусности канадцы предпочитают напитком, похожим на гоголь-моголь. Eggnog готовят из молока, яиц и специй гвоздики или корицы. Очень популярны безалкогольные пунши: ягодные, фруктовые, даже газированные.

Стоит упомянуть еще о забаве Christmas crackers рождественских хлопушках. Во время застолья хлопушки в виде больших конфет кладут у тарелки каждого гостя. На корпоративах в компаниях это тоже практикуется. С хлопком оттуда вместе с конфетти могут выпасть сладости и игрушки. Легкий беспорядок и веселый шум делает любую вечеринку веселей и душевней.

Рождество в разгар лета

Если Северное полушарие наконец-то радуется снегу и крепчающим морозам, то в Южном лето только начинается. Сегодня по прогнозу в Мельбурне +13, обещают переменную облачность, а к вечеру снова дожди.

«В России или в Европе для рождественской атмосферы достаточно только снегопада, метели, что уже символизирует Рождество даже без особых украшений. Здесь же, украшай не украшай, снега на улицах это не добавит. Погода связана в нашем сознании и в сознании европейцев с Рождеством, Новым годом. Украшения на улицах Мельбурна есть, но их довольно мало, и они все равно не настраивают на особое ощущения волшебства и праздника.

Учитывая, что самая сильная жара приходится именно на новогоднюю пору, подобное настроение неудивительно.

Тем не менее стандартные атрибуты, как и по всему миру, здесь присутствуют шары, елки, гирлянды. Магазины украшаются самостоятельно. Становятся повеселее фасады государственных учреждений: советов домов, где заседает правительство местного управления, администрации, так называемых таун-холлов, то есть залов городских собраний.

«Кроме этого везде висят объявления о том, что будут так называемые Christmas Carols, это когда хоры, в основном, детские, поют рождественские песни перед Рождеством в церквях. Католические, протестантские и англиканские церкви украшают разнообразной мишурой, устанавливают вертепы на улице и внутри. Но ошеломительных вечерних иллюминаций нет по городу. В Новый год, конечно же, будет грандиозный салют в центре города, подтверждает общность Европы, Канады и Австралии филолог.

© Елка в центре Мельбурна

Кроме объявлений о выступлении хоров, еще в конце октября в главных локациях центра города появились уведомления о том, что с 1 ноября до 1 февраля, включая все праздники, запрещено употребление спиртных напитков на улицах в этих районах не только вечером, но и днем.

«И это тоже как бы подготовка, потому что на пляж выходят люди и могут там выпивать. Таким образом борются, чтобы не было откровенного пьянства, говорит Андрей.

Гипермаркеты за три-четыре недели до Рождества выставляют какие-то интересные движущиеся анимационные фигуры на своих витринах. Причем от витрины к витрине стараются соблюдать определенную драматургию.

«В этом году там были движущиеся фигуры из деталей известного конструктора сценки по мотивам сказок, знакомых австралийским детям, местных мультфильмов. К этим витринам выстраиваются огромные очереди и в рабочие дни, и особенно в выходные. И чем ближе к Рождеству, тем они длиннее. Мы отстояли небольшую очередь, она движется довольно быстро. Наверное, полчаса потратили, но дети не были впечатлены. В общем, год на год не приходится, делится русский австралиец.

После Рождества наступает так называемый Boxing Day, то есть день распаковок коробок с подарками. Наш соотечественник замечает, ссылаясь на слова знакомого волонтера из детского центра, что все рождественские акции направлены только на одно получить больше прибыли, продав неимоверное количество ненужной ерунды. Здесь не идет речи ни о каких религиозных чувствах, а именно все подразумевает выгоду типичное западное поведение общества потребления.

«Потом видишь, как люди перепродают рождественские и новогодние сувениры, подписывая в объявлении прямым текстом: «Был получен ненужный подарок. Поэтому и хотят его продать. Таков вот расчет, без розовых очков смотрит на реальность праздников Андрей Кравцов.

Но радость Рождества все равно окутывает души и сердца верующих по всему миру 25 декабря и 7 января. Единственное, чего не встретить в рождественской атрибутике Европы и Канады коалу. А вот для улиц Австралии это сумчатое животное в красной шапочке все равно что наш снеговик.